三宅一生Issey Miyake設計師肝癌離世　回顧5款熱賣手袋阿姐都愛

三宅一生離世|日本傳奇時裝設計師三宅一生(Issey Miyake)在8月5日不敵病魔終離世,享年84歲。三宅一生所設計的品牌深受眾人喜歡,三宅一生以「一生褶」的剪裁哲學著稱,代表作包括「Pleats Please Issey Miyake」系列,而經典副牌BAO BAO手袋主要是以圖形組件,三宅一生希望帶出自由自在的創造無限可能的創新理念而製作的。另外,三宅一生亦通過比例運算的三角形組件,希望使用者在使用時讓手袋的外形從平面變換成立體三維造型,使用者在因偶然性而帶來的美型、愉悅和驚喜的同時,在各種生活場面中也兼具實用性的機能。



三宅一生(Issey Miyake)手袋創新設計讓不少藝人、歌手成為三宅一生的忠實粉絲。汪明荃(阿姐)都是三宅一生(Issey Miyake)的支持者,不時在阿姐的個人社交平台看到她使用Issey Miyake品牌的時尚單品,再加上近期品牌也有贊助她。此外許廷鏗亦對於三宅一生的離世感到惋惜,在個人社交平台上傳相片以示悼念,留言:「Thank you for being such as inspiration.」

三宅一生離世|汪明荃(阿姐)都是三宅一生(Issey Miyake)的支持者。(IG@wang_liza)

三宅一生離世|三宅一生所設計的品牌深受眾人喜歡,三宅一生以「一生褶」的剪裁哲學著稱,代表作包括「Pleats Please Issey Miyake」系列。(IG@wang_liza)

三宅一生離世︳Issey Miyake BAO BAO手袋推介 顏色大膽布料質地優良

三宅一生離世|1. Bao Bao Issey Miyake Dazzle brand-tag shell tote bag



近年各大奢侈品牌或是小眾品牌都推出「果凍透明手袋」深受眾多女生喜歡,而Bao Bao Issey Miyake都跟隨潮流今年4月推出了新系列DAZZLE,當時推出後在日本各反應相當好。這個「果凍透明手袋」DAZZLE同樣採用了Issey Miyake品牌經典無限形狀的設計,而包身使用了柔軟性的材質,並利用可以達到微米級別的高精度成型技術「注塑成型」製成,在夏天到沙灘或下雨天使用都不用擔心手袋會弄濕的情況。

三宅一生離世|Bao Bao Issey Miyake Dazzle brand-tag shell tote bag(baobaoisseymiyake 官網)

三宅一生離世|2. Bao Bao Issey Miyake Prism MiniI Pochette Matte



Bao Bao另一個款式Prism系列同樣是Issey Miyake品牌新推出的新產品,剛推出不久。Prism系列採用啞光仿皮材料製成的,手袋沒有性別限制男女通用。手袋外形雖小,但絕不能看小它的包身容量,可以容納一部手機,且側面設有拉鍊口袋可以收納鑰匙、卡片、唇膏等,大小剛剛好。

三宅一生離世|Bao Bao Issey Miyake Prism MiniI Pochette Matte(baobaoisseymiyake 官網)

三宅一生離世|3. Bao Bao Issey Miyake Prism Geometric-Pattern Tote Bag



Bao Bao的 Tote Bag 向來都是品牌熱賣經典款,連汪明荃(阿姐)都有使用就明白Bao Bao Issey Miyake的吸引之處。Bao Bao的 Tote Bag的容量不在話下,本系列是採用了正面和背面同色系配色,有輕微反射光芒具有奢華感,手袋簡約低調適合不同場合使用,而且女生們可根據穿搭或心情選擇色彩,享有雙色設計。

三宅一生離世|Bao Bao Issey Miyake Prism Geometric-Pattern Tote Bag(baobaoisseymiyake 官網)

三宅一生離世|4. Bao Bao Issey Miyake Lucent cross-body bag



Lucent系列是以簡約風范彰顯Bao Bao Issey Miyake手袋設計的理念,手袋當空無一物的狀態下是呈現扁平形狀,當放入物品後就會呈現出建築形的藝術形態,女生們無需擔心包身出現變形的情況,此款手袋的極簡設計超易配搭,不同衣著風格都適合。

三宅一生離世|Bao Bao Issey Miyake Lucent cross-body bag(baobaoisseymiyake 官網)

三宅一生離世|5. Bao Bao Issey Miyake Wring Drawstring Bucket Bag



水桶包一直都是女生們的熱買包款,Bao Bao Issey Miyake所推出的水桶包有別於其他品牌,不但推出「少女感十足」的馬卡龍顏色,而且設計跟以往一樣簡約之餘不失時尚感。水桶包的容量驚人,上班一族的首選,最重要包身十分輕身,長時間使用都不會累。

三宅一生離世|Bao Bao Issey Miyake Wring Drawstring Bucket Bag(baobaoisseymiyake 官網)

【三宅一生 Q&A】