消費券2022付款｜TWIST夏日優惠低至3折！Burberry、Prada、Chloé

【消費券2022第二期｜消費券付款｜TWIST優惠】手錶是男士身份地位的象徵，而女性必定是手袋。所謂「包包就是愛」，不少女生死慳死抵都希望擁有一個名牌手袋，不只是為了外出向朋友們炫耀，同時顯示出自己身份及地位，因此在手袋面前完全沒有年齡之分。

期待已久的消費券終於在8月7日（星期日）發放，TWIST全線分店及eShop 即將進行2022 春夏折扣優惠，大家可以最低3折起入手各大奢侈品牌TORYBURCH、KARLLAGERFELD、BURBERRY、CHLOÉ、BOTTEGA VENETA、PRADA、SALVATORE FERRAGAMO 及 KENZO 等等多款精選名牌手袋及配飾，最重要是可使用消費券搶購心水貨，有興趣的女生切勿放過是次優惠！



【消費券2022第二期｜消費券付款】TWIST 2022 春夏折扣精選貨品低至3折！（官方圖片）

【消費券2022第二期｜消費券付款】TWIST 2022 春夏折扣精選貨品低至3折！

由今年8月8日(星期一)起，於TWIST各大分店（尖沙咀國際廣場分店、觀塘 APM 分店、將軍澳東港城分店）將會進行春夏折扣優惠。此外TWIST eShop亦同步進行，大家可到網址查閱有關優惠，網店減價貨品於發售當天中午12時開始。

TWIST各大分店是次會接受5款消費券支付方式，包括：WeChat Pay、 Alipayhk、八達通、Tap& Go及 BoC pay。

【消費券2022第二期｜消費券付款】1. TORY BURCH Eleanor leather crossbody bag



TORY BURCH老花系列一推出即被眾多女生搶購，除了老花系列外，其他款式都不失時尚感，而Eleanor系列整體設計有種輕鬆愜意感，酒紅色看似感覺很老氣，但日常穿搭絕搭友好。包身以頂部翻蓋，再配上插入式扣、鏈式肩帶設計簡單搭配出高級時尚感。

【消費券2022第二期｜消費券付款】TORY BURCH 原價:$6,550 折後價:$3,275 (50% OFF)（官方圖片）

【消費券2022第二期｜消費券付款】2. MIU MIU Borsa-Tu



MIU MIU Borsa-Tu系列連韓國女團成員張元英都大愛，MIU MIU以往的出品配色少女感滿分，夏日簡簡單單穿上一對涼鞋，時尚感絕不輸給網紅達人。手袋採用了正面翻蓋式開合設計，再配上MiuConfidential系列的五金鎖扣，粉色手袋倍顯青春活力風，十分適合夏天！

【消費券2022第二期｜消費券付款】MIU MIU 原價:$15,500 折後價:$7,750 (50% OFF)（官方圖片）

【消費券2022第二期｜消費券付款】3. See By Chloé Hana Small Cross Body Bag



See By Chloé作為Chloé的副綫品牌，其定位主打年輕少女，又不失Chloé的高級感，且價錢相比Chloé更友好。Hanna系列是以粒面紋皮革製，包身採用了近年火熱的馬鞍包設計，再配上See By Chloé經典標誌性圓環及編織皮革製成的鑰匙扣，優雅度滿分。

【消費券2022第二期｜消費券付款】See By Chloé 原價:$3,700 折後價:$1,480(60% OFF)（官方圖片）

【消費券2022第二期｜消費券付款】4. CHLOÉ Edith Small leather pouch



CHLOÉ Edith系列是一個多功能性的手袋，充滿復古設計感。手袋採用了CHLOÉ水牛皮革，梯形包身盡顯簡約低調，任何場合都適合。Edith系列設有3個不同尺寸，個子矮小的女生不妨考慮小號，日常收納容量完全足夠。

消費券付款｜CHLOÉ 原價:$7,300 折後價:$2,920 (60% OFF)（官方圖片）

▼▼▼【按圖看】消費券付款｜TWIST 2022 春夏 Final Sale LAST CALL！▼▼▼

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* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* TWIST可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議，一切均以TWIST之最終決定為準。