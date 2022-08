消費券2022付款｜TWIST夏日優惠低至3折！Burberry、Prada、Chloé

【消費券2022第二期|消費券付款|TWIST優惠】手錶是男士身份地位的象徵,而女性必定是手袋。所謂「包包就是愛」,不少女生死慳死抵都希望擁有一個名牌手袋,不只是為了外出向朋友們炫耀,同時顯示出自己身份及地位,因此在手袋面前完全沒有年齡之分。

期待已久的消費券終於在8月7日(星期日)發放,TWIST全線分店及eShop 即將進行2022 春夏折扣優惠,大家可以最低3折起入手各大奢侈品牌TORYBURCH、KARLLAGERFELD、BURBERRY、CHLOÉ、BOTTEGA VENETA、PRADA、SALVATORE FERRAGAMO 及 KENZO 等等多款精選名牌手袋及配飾,最重要是可使用消費券搶購心水貨,有興趣的女生切勿放過是次優惠!



由今年8月8日(星期一)起,於TWIST各大分店(尖沙咀國際廣場分店、觀塘 APM 分店、將軍澳東港城分店)將會進行春夏折扣優惠。此外TWIST eShop亦同步進行,大家可到網址查閱有關優惠,網店減價貨品於發售當天中午12時開始。

TWIST各大分店是次會接受5款消費券支付方式,包括:WeChat Pay、 Alipayhk、八達通、Tap& Go及 BoC pay。

TORY BURCH Eleanor leather crossbody bag



TORY BURCH老花系列一推出即被眾多女生搶購,除了老花系列外,其他款式都不失時尚感,而Eleanor系列整體設計有種輕鬆愜意感,酒紅色看似感覺很老氣,但日常穿搭絕搭友好。包身以頂部翻蓋,再配上插入式扣、鏈式肩帶設計簡單搭配出高級時尚感。

MIU MIU Borsa-Tu



MIU MIU Borsa-Tu系列連韓國女團成員張元英都大愛,MIU MIU以往的出品配色少女感滿分,夏日簡簡單單穿上一對涼鞋,時尚感絕不輸給網紅達人。手袋採用了正面翻蓋式開合設計,再配上MiuConfidential系列的五金鎖扣,粉色手袋倍顯青春活力風,十分適合夏天!

See By Chloé Hana Small Cross Body Bag



See By Chloé作為Chloé的副綫品牌,其定位主打年輕少女,又不失Chloé的高級感,且價錢相比Chloé更友好。Hanna系列是以粒面紋皮革製,包身採用了近年火熱的馬鞍包設計,再配上See By Chloé經典標誌性圓環及編織皮革製成的鑰匙扣,優雅度滿分。

CHLOÉ Edith Small leather pouch



CHLOÉ Edith系列是一個多功能性的手袋,充滿復古設計感。手袋採用了CHLOÉ水牛皮革,梯形包身盡顯簡約低調,任何場合都適合。Edith系列設有3個不同尺寸,個子矮小的女生不妨考慮小號,日常收納容量完全足夠。

TWIST 2022 春夏 Final Sale LAST CALL!

* 一切貨品價錢以店舖及網店為準,如有任何更改,恕不另行通知。 減價貨品數量有限,售完即止。

* TWIST可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議,一切均以TWIST之最終決定為準。