Hollister x Gilly Hicks夏季清貨減價最平$29　精選10大連身款

Hollister減價︳來到8月份，有不少品牌都陸續推出夏季清貨優惠。向來深受香港女生歡迎的Hollister也推出清貨優惠，不少夏日連身裙、短牌、短版上衣Crop Top都紛紛推出優惠，最平的女裝內褲只是$29就可以入手。除了夏季衣物外，今次清貨優惠還有去年推出的秋冬外套、Hoodies衛衣等等，款式百搭不過時，相信無論是想入手夏季還是冬季的你都可以趁機會入手。



Hollister減價︳Hollister香港分店 （又一城官網圖片）

今次Hollister的網上商店推出清貨減價優惠，一系列的夏季衣物將會以超低價發售，當中大部分連身裙只要HK$300以下就可以入手，還有許多舒適的短褲，最平HK$89就有一條。另外還有各式各樣的短版上衣Crop Top，而運動無鋼圈內衣最平都只需要HK$49都可以在官網買得到。（購物滿港幣 600 元即免運費）

Hollister減價︳精選10大連身款式$300以下

夏日炎炎需要的是一條連身裙或連身褲，清爽同時又不失美感，無論是上班、放假都可以穿著。Hollister曾經推出過不少歐美風的連身裙款，最細尺碼去到XXS，適合亞洲女生穿著。現時有不少款式都減價，以下這10款只需要$300以內就買得到。

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Hollister減價︳上衣款

除了夏日的連身款式之外，Hollister 及 Gilly Hicks 其實推出不少Crop Top短版上衣，當中有不少背心款都偏向性感，最平一件只是HK$89，適合喜歡走性感路線的女生。

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Hollister減價︳下身款

Hollister 的牛仔及居家短褲款式向來深愛各地女生歡迎， 但最令人驚喜的是 Gilly Hicks 運動裙褲款都有減價。

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Hollister減價︳胸罩上衣及內褲：

Gilly Hicks的胸罩上衣洋溢夢幻的南加州風情，不少女生都用作配搭不用上衣，穿出獨特且性感的層次感。而其內褲則為今次最平之選，只是HK$29就可以入手。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品各尺碼數量有限，售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）