FENDI手袋2022｜薄荷綠色手袋推介 　秋冬新款O'Lock Swing必收

FENDI手袋2022｜每到新季，女生們都愛為衣櫥添置新手袋，如果大家還在考慮秋冬應入手甚麼顏色的手袋，不妨考慮一下薄荷綠色吧！薄荷綠可說是柔和優雅顏色的代表，把這色系的手袋揹上身，可為整體造型增添亮眼點，為時尚穿搭加以點綴。薄荷綠優雅感與活力感兼備，而且也不失少女感覺，FENDI 也為了迎接秋冬，推出了一系列薄荷綠色手袋款式，一起盤點11款必買之選吧！



FENDI手袋2022｜FENDI O'Lock Swing HK$ 19,200

FENDI 於今個秋冬呈獻出 O'Lock 手袋系列，其中的 O'Lock Swing 呼應了近年流行的腋下包潮流，採用孤線形的造型，袋上飾有經典的金色金屬Fendi Roma字樣，散發出復古感覺。O'Lock Swing 搭配了可拆卸式雙手把，2個手把分別是可拆卸式的皮革把手，以及飾有金屬與玳瑁效果塑膠玻璃的加大O'Lock標誌鏈條，手袋設計充滿品牌的獨有特色及時尚感十足，絕對是今個秋冬必收之選！

FENDI手袋2022｜FENDI O'Lock Swing HK$ 19,200（FENDI 官網）

FENDI手袋2022｜小型款式 Fendi First HK$ 33,800

Fendi First 是 FENDI 的經袋款之一，雖然款式簡單，但設計卻充滿心思。Fendi First 把「FENDI」的「F」字倒至成為了包蓋，字母長邊的俐落線條加上袋身的輪廓令手袋看起來簡約個不失時尚感，而且這種包蓋的設計，可讓女生只靠一隻手就可打開包蓋，十分方便！這款薄荷綠色狐狸皮草 Fendi First，在經典包款上添加了薄荷綠色再生狐狸皮草貼片元素，更添秋冬氣息！

FENDI手袋2022｜小型款式 Fendi First HK$ 33,800（FENDI 官網）

FENDI手袋2022｜小型款式Fendigraphy HK$ 20,200

近年流行腋下包，提到必收藏的經典腋下包袋款，不得不提 FENDI 的 Fendigraphy！Fendigraphy 採用柔軟的月牙型 Hobo 包為設計概念，包底飾有大大的金色 FENDI 金屬字體，當手袋揹在腋下時，就能清楚看到包底的字樣，令人眼前一亮！Fendigraphy 的小型及 Nano 款均有薄荷綠色，這個秋冬不妨入手一個吧！

FENDI手袋2022｜小型款式Fendigraphy HK$ 20,200（FENDI 官網）

FENDI手袋2022｜Baguette HK$ 25,800

FENDI 在經典中型款式 Baguette 手袋注入了薄荷綠色，增添了秋冬色彩，帶給人耳目一新的感覺！手袋採用軟質薄荷綠色的納帕皮革製造而成，皮革上更綴以具有立體感的浮雕FF主題圖案，配合金色FF開合扣，完美彰顯品牌獨特性！手袋配有可拆卸式手柄和肩帶，可手提、肩背或斜背，一袋三種背法，性價比高！

FENDI手袋2022｜Baguette HK$ 25,800（FENDI 官網）

▼▼▼按圖看更多 FENDI 薄荷綠色手袋款式▼▼▼