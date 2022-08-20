煩惱上班穿什麼？一周日系極簡穿搭提案　靠馬甲背心穿出百變風格

【上班穿搭｜穿搭日記｜重複穿搭術】女生們會否有穿搭煩惱呢？每天早上在衣櫃前總是不知道自己該穿什麼，然後心想「完全無衫著」。曾經聽過不少女生在衣櫃無意發現衣服標籤吊牌仍未拆下，甚至對有些衣服完全零印象，之後就不斷循環「無衫著」，再不斷入手新衣服的狀態。今天就跟大家分享「重複穿搭術」，簡單一件馬甲背心搭出5個全新的造型，而且相當適合上班一族女生，總會有一套適合你！



馬甲背心自90年代開始已經是時尚單品，直到今時今日從未退過流行。一年四季都是穿搭最強神器，而且適合所有身型的人士。最近幾季日本服裝品牌不斷推出不同材質、顏色、風格的馬甲背心，瞬間成為日本妹子的必備時尚單品之一。日本穿搭達人亦會利用馬甲背心疊穿出多個不同造型，簡單一件白T恤疊加一件馬甲背心即時增添時尚感。另外，對於上班一族女生亦是友好，不會營造過份端莊，同時又展現出優雅感。

【上班穿搭｜穿搭日記｜重複穿搭術】簡單一件馬甲背心搭出5個全新的造型，而且相當適合上班一族女生。（rakuten.jp）

一年四季穿搭最強神器 『馬甲背心』5大疊穿法

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜1. 棕色連身裙＋黑色涼鞋



每逢星期一不少人都會患上「星期一症候群（Blue Monday）」心情及整體狀態仍然處於放假mood上，因此星期一選擇了一條簡簡單單的背心連身裙，「過頭笠」極之方便最為適合慵懶女生們。

配色方面選擇了棕色連身裙再搭上一對黑色涼鞋，最後再外疊一件馬甲背心，簡約之餘又不失時尚感，最重要這樣的配色絕不會出錯，任何女生穿上都會相當好看。

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜1. 棕色連身裙＋黑色涼鞋（潘樂文 攝）

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜2. 簡約圓領tee＋綠色魚尾裙



或許大家看到「綠色」配色會稍微卻步，配色誇張又擔心自己穿上身不合襯。其實近幾年日本時裝界漸漸推出多元化的配色，而且服裝所採用的顏色一年比一年鮮艷，今年更大膽推出鮮紅色、藍色、死亡芭比粉紅色等等，但此等配色經常會出現在眾多日本妹子的穿搭上。

第二個穿搭同樣以簡約為主，人人家中總會有一件T恤，而下半身魚尾裙同樣是最近日本常看到的時尚單品，魚尾裙收腰顯瘦，同樣是沒有身型限制。最後想將簡約風格的配搭更有質感，秘訣就是大家可利用少量的銀色首飾點綴造型。

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜2. 簡約圓領tee＋綠色魚尾裙（潘樂文 攝）

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜3. 橘色背心＋直筒牛仔褲



五天上班日終於踏入周三，不妨穿上一件鮮色上衣迎接即將的休息日！承上提及近幾年日本時裝界採用多元化配色，周三再大膽一點穿上橘色背心上衣，下身搭配一條深藍色直筒牛仔褲，再外疊一件馬甲背心，成熟型格又不失上班該有的體面。

配飾方面亦使用了小型波士頓萎紋手袋，在整體穿搭上加添一點夏日氣息。波士頓手袋前年起各大奢侈品牌先後推出不同大小的波士頓手袋，實用性滿分兼足夠放下日常隨身用品。

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜3. 橘色背心＋直筒牛仔褲（潘樂文 攝）

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜4.黑白橫紋上衣＋針織半身裙



三天的穿搭風格較為簡約慵懶，第四套穿搭最適合見客、公司會議，端莊體面又不會感到上班穿搭無聊。黑白橫紋上衣在每一年的四季從未缺席，衣櫃總會有一件，這件上衣的袖口位完美修飾手臀的「掰掰肉」，下身搭一條黑色針織半身裙。

誰說夏天不能穿針織材質的服裝，針織的衣服大多透氣舒適，而且這條針織裙恰到好處的貼身感，把整體腰線拉高顯瘦又修身，最後疊穿馬甲背心，完完整整一套上班穿搭完成！除了配飾外，編髮亦是讓整體穿搭加分的地方，簡單的編髮造型變得更精緻優雅。

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜4.黑白橫紋上衣＋針織半身裙（潘樂文 攝）

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜5. 粉藍泡泡袖襯衫＋杏色直筒褲



終於來到周末前的最後一天上班日，周五大家下班狂歡或有各種約會，不如來一套輕甜美風吧！上衣是一件粉藍泡泡袖襯衫，泡泡袖亦是近年日韓、歐美時裝都會出現的元素，而這件泡泡袖襯衫袖口不太誇張，喜歡甜美路線又怕過份公主風的女生可嘗試「輕甜美風」，下身搭配一條杏色直筒褲，選擇了跟馬甲背心同色系，同色系穿搭引領2022時尚趨勢且絕不翻車。

鞋款方面則選擇了一對銀色平底鞋，「銀色」跟任何顏色或風格穿搭都能輕易搭配，是一個百搭的顏色，且比白色波鞋顯時尚又不失造型感。

【上班穿搭】馬甲背心疊穿法｜5. 粉藍泡泡袖襯衫＋杏色直筒褲（潘樂文 攝）

服裝提供︰LOWRYS FARM & GLOBAL WORK