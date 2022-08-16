「國民妹妹」IUxGucci重新演繹60年代時尚　爆紅1955手提袋新款式

Gucci 近年推出的新款手袋深受一眾女士歡迎，而且火熱程度連不少女明星都揹起來，而IU正是其中一名。IU的個人社交平台有一張相片是她揹著Gucci馬銜扣1955的手袋，隨即引來韓國網民熱論及仿效其風格。在韓國IU向來形象正面，出道至今一直被封為「國民妹妹」，全方位發展歌影視三方均取得驕人成績。雖則身高僅162cm卻能夠靠穿搭穿出170的視覺，亦不失時尚感，讓她被Gucci邀請擔任韓國品牌大使。



近日「國民妹妹」IU更為品牌為韓國版《VOGUE》拍攝全新一組畫報，讓《德魯納酒店》中的張滿月社長再度登場！（IG@voguekorea）

從劇集《德魯納酒店》讓IU再度人氣急升，其在劇集大秀個人時尚秀，完美地詮譯了百套華麗造型，美出半個亞洲，更讓IU在劇中所穿的服裝掀起一股熱潮成為戲迷追捧之一。當時奢侈品牌Gucci已看中了IU的時尚潛力 ，並邀請她擔任Gucci韓國品牌大使。近日IU更為品牌為韓國版《VOGUE》拍攝全新一組畫報，讓《德魯納酒店》中的張滿月社長再度登場！

Gucci為了宣傳The Hidden Gucci Horsebit 1955活動特意邀請了IU拍攝最新一組形象畫報及短片。畫報及短片中 IU身穿共4套Love Parade系列的服裝，第一套是《Love Parade》系列的鈕扣羊毛連身裙，品牌採用了經典布料再重新詮釋，締造嶄新的日常造型概念。黑色羊毛以短袖連身裙重新演繹，為連身裙身增添光彩。

GG鈕扣羊毛連身裙 HK$ 29,200（ig@voguekorea）

至於，第二套是《Love Parade》系列是Gucci的縐紗緞布連身裙，這款連身裙以深駝色縐紗緞布製成。把經典牛仔風格元素及當代感的細節融合，IU把連身裙的風格重新演繹並展現絕妙平衡。

GG鈕扣羊毛連身裙 HK$ 29,200（ig@voguekorea）

第三套則是穿著了人造皮草細節羊毛羊絨開襟外套，展現出另一種復古風格。Gucci的服裝設計師是從復古針織服裝汲取靈感，採用了不同的質感和細節而創作出來，外套的衣領亦可拆掉，從而具有多功能造型。

人造皮草細節羊毛羊絨開襟外套 HK$ 22,000（ig@voguekorea）

最後一款是《Love Parade》系列不可或缺少的元素，品牌希望帶出大眾應摒棄舊有時尚規範，而且營造出一種過時的想法。這款外套選用象牙色細緻毛圈混紡布料縫製，充分體現出《Love Parade》系列。

細緻毛圈混紡外套 HK$ 22,000（ig@voguekorea）

除了服飾外，IU手持的幾款手袋亦是另一個焦點，尤其是新款的 Gucci Horsebit 1955 Top Handle Bag，把60年代的風韻與現代審美相結合，並增添 Horsebit 最具代表性的細節，Gucci 標誌性的雙環和條形設計，呈現出品牌的傳統馬術精神。