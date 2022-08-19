ZARA網店減價低至35折　15款抵買上衣、裙、泳衣$99起

【ZARA減價】連鎖服飾品牌ZARA一向都深受女生及OL們歡迎。由即日起，ZARA網店就推出了最新的減價優惠，多款精選減價服飾如上衣、連身裙、褲款、泳衣等優惠低至35折，最平更減至$99起就可以輕鬆入手。以下《01女生》就為大家精選了部分的抵買靚款。



上衣方面，有不少襯衫、T恤、外套等可以選擇。想小露性感的女生可以選擇撞色挖剪 T 恤，採用了露肩泡泡短袖設計，45折後由原價$220減至$99即可買到，非常抵買。出入冷氣地方的女生不妨可以趁今次優惠入手羅紋針織開襟衫，除了可以當外套穿著外，亦可以作上衣，減價後只需$169。

▼▼▼【按圖看】ZARA減價│精選服飾低至35折▼▼▼

另外，連身裙及褲款減價後亦低至35折。褲款方面推介打結棉質長褲，褲子採用高腰及寬管版型，可以拉長雙腿比例及修飾腳型，減價只需$129，不到$200就可以入手。裙款想充滿夏日感不妨可以入手印花紗籠短褲裙，紅白色印花圖案充滿夏日渡假氣息，價錢更由$269減至$169。

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夏日炎炎，女生們都喜歡到沙灘玩水曬太陽，而ZARA亦有不少減價的泳衣款式。例如，時尚感大足的寬版荷葉邊泳裝由$349減至$199；性感風的交叉不對稱泳裝同樣只需$199就可以1買到。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）