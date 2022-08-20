CHANEL全新方盒化妝箱手袋登場　最平$1X,XXX起入手4款小方包

【CHANEL手袋2022】CHANEL的手袋即使經常加價但總是讓女生們難以抗拒，而CHANEL最近新推出的一款小方包VANITY CASE就吸引了不少女生的眼球，外型非常復古又實用，成為了不少人的入手目標。《01女生》以下就為女生們精選了4款CHANEL的小方包手袋，有興趣記得趁CHANEL加價前入手。



>>>Chanel加價｜Chanel經典手袋必買最新售價一覽<<<

CHANEL手袋2022│VANITY CASE $36,800

近期最高話題度的小方包絕對是CHANEL的最新款VANITY CASE。有別於以往CHANEL的化妝箱手袋設計，今次的VANITY CASE採用了四四方方的方盒設計，並配以CHANEL的經典菱格紋及編織鍊條、手提，顏色方面就有黑色及酒紅性色，不但知性優雅，而且復古味濃，喜歡復古風穿搭的女生一定要入手。

CHANEL手袋2022│VANITY CASE $36,800

CHANEL手袋2022│細號鏈條梳妝袋 $18,400

想以較低價錢入手的話不妨可以考慮這款細號鏈條梳妝袋，售價不到$20,000，只需$18,400即可買到，可算是親民價之選。手袋以氣積淡灰色小羊皮打造，配以編織鍊條，手袋打開後有3個隔層，可以將小物分類擺放之餘容量亦十分充足，非常實用。

CHANEL手袋2022│細號鏈條梳妝袋 $18,400（CHANEL）

CHANEL手袋2022│BOY CHANEL 拉鏈鏈條皮套 $21,300

BOY CHANEL一向都是CHANEL的經典人氣手袋，不過入門價較高，並非每個女生都有足夠預算購買，而BOY CHANEL 拉鏈鏈條皮套就是一個入門好選擇，價錢僅售$21,300，但就保留了BOY CHANEL系列的經典標誌性設計及金屬鍊條，袋內還有2個隔層放置物品。

CHANEL手袋2022│BOY CHANEL 拉鏈鏈條皮套 $21,300（CHANEL）

CHANEL手袋2022│鏈條卡片套 $20,000

CHANEL這款鏈條卡片套屬於2022/23秋冬預告系列推出的新款式，一推出就掀起話題。手袋以黑白色為主調，外層使用了黑色小羊皮，打開後有4層白色卡位，把卡位合上再綁上黑絲帶後猶如一本書一樣，甚有特色。