任達華愛女任晴佳成時尚界新寵兒！示範6款名牌手袋：Prada、YSL

【手袋2022／任晴佳／任達華／琦琦】任達華與太太琦琦的女兒任晴佳（Ella），憑著標緻的外貌及高佻的身形，令她成為各大時裝品牌的新寵兒，年僅18歲的任晴佳早在16歲時已成功登上5大一線雜誌封面，包括《ELLE》、《VOGUE》《COSMOPOLITAN》、《Marie Claire》、《Harper’s BAZAAR》！任達華亦曾表示女兒喜歡模特兒的工作，網民也大讚任晴佳天生擁有名模的氣場！擁有非凡時尚魅力的任晴佳，揹起各大品牌手袋時，散發出獨特的氣質，立即看看任晴佳示範6大手袋。



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任晴佳名牌手袋｜Miu Miu Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋 HKD 17,000

Miu Miu 今季的 IT Bag 非 Miu Wander 手袋莫屬！Miu Miu 將甜美元素與個性風格融合，採用柔軟的 Matelassé牛皮製造而成，令手袋看似雲朵造型的柔軟枕墊！這款手袋更配有長揹帶，除了可以當作時下流行的腋下包佩戴之餘，亦可以作肩背包，一包兩用！任晴佳示範的黑色款式十分百搭，適合配襯各式各樣的時尚造型，可愛得來也略帶型格風。

任晴佳名牌手袋｜任晴佳示範的黑色款式十分百搭，適合配襯各式各樣的時尚造型，可愛得來也略帶型格風。（ellayamm＠IG）

任晴佳名牌手袋｜Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋 HKD 17,000（Miu Miu官網）

任晴佳名牌手袋｜YSL ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN HKD 36,500

每個女生的衣櫥都必備一個容量較大的 Tote Bag，有時想帶多一點日常用品出街，或者要帶衣服替換，經常用小廢包再另加紙袋、環保袋也不是長遠的辦法，不如直接買一個容量大的購物袋吧！YSL這款手袋絕對是不二之選，實用性高之餘也不失時尚感。手袋採用了柔軟的小羊皮製造而成，袋身採用了菱形格紋，黑色袋身配上品牌經典的金色巨型標誌，散發出高雅感覺，手袋兩側更設有拉鏈，可把兩角向內摺，打造另一種袋型，展現不一樣的風格。

任晴佳名牌手袋｜（ellayamm＠IG）

任晴佳名牌手袋｜YSL ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN HKD 36,500（YSL 官網）

任晴佳名牌手袋｜Ralph Lauren Calfskin Welington Crossbody Bag HKD 10,800

Ralph Lauren 的手袋相對較容易入手，任晴佳示範的這款 Calfskin Welington Crossbody Bag 是 Ralph Lauren Welington 系列的其中一款手袋，這系列以馬術運動作為設計靈感，手袋包蓋飾有鍍鈀馬鐙搭扣，並刻有「Ralph Lauren」字樣，展現出時尚、經典感覺。任晴佳示範這款紅色手袋，帶給人眼前一亮的感覺，為時尚造型加以點綴，帶摩登時尚風格。

任晴佳名牌手袋｜任晴佳示範這款紅色手袋，帶給人眼前一亮的感覺，為時尚造型加以點綴，帶摩登時尚風格。（ellayamm＠IG）

任晴佳名牌手袋｜Ralph Lauren Calfskin Welington Crossbody Bag HKD 10,800（Ralph Lauren 官網）

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【任達華愛女任晴佳 Q&A】