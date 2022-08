LV手袋2022｜秋季Fall For You手袋系列　二合一袋款性價比高！

LV手袋2022|越來越來臨近夏天的尾聲,各大品牌都陸續推出秋季系列!LV近期推出了全新 Fall for You 系列,採用LV標誌性的Monogram印花,配合充滿秋天感覺的大地色系,散發出秋日柔和感!立即看看 LV Fall for You 系列的8款手袋推介!



LV手袋2022|MAXI MULTI POCHETTE ACCESSOIRES HK$ 19,500

MAXI MULTI POCHETTE ACCESSOIRES 採用了彩色Monogram帆布配以天然牛皮飾邊製造而成,前袋綴有金色搭扣,為手袋增添典雅氣質。手袋的前袋設計為女生們提供更大、更便利的收納空間,方便收妥隨身小物。配色略帶復古感,散發柔和氣質,是今季必收袋款!

LV手袋2022|MAXI MULTI POCHETTE ACCESSOIRES HK$ 19,500(LV 官網)

LV手袋2022|NANO SPEEDY HK$ 16,300

LV 的 SPEEDY 手袋一向深受女生喜愛,每次推出新款新色,一眾LV迷都會紛紛搶購!NANO SPEEDY 採用了迷你尺寸演繹經典的 SPEEDY 手袋,採用粒面Monogram Empreinte皮革製造而成。手袋特意採用了雙色調來突顯標誌性的 Monogram 印花,加上大地色系秋日感十足,略帶柔和氣質!手袋設有手柄及可拆式肩帶,可手提或肩背佩戴。

LV手袋2022|NANO SPEEDY HK$ 16,300(LV 官網)

LV手袋2022|MULTI POCHETTE ACCESSOIRES HK$ 23,900

LV 這款 MULTI POCHETTE ACCESSOIRES斜背包是一款混合式斜背包,結合了Pochette Accessoires及可拆式Mini Pochette Accessoires元素,二合一的設計更方便女生們妥善收妥隨身物品!手袋採用Monogram Empreinte皮革打造,袋身柔軟輕盈,為女生帶來無比的舒適感。

LV手袋2022|MULTI POCHETTE ACCESSOIRES 黑色 HK$ 23,900(LV 官網)

LV手袋2022|MULTI POCHETTE ACCESSOIRES 米白色 HK$ 23,900(LV 官網)

LV手袋2022|FÉLICIE STRAP & GO HK$ 15,200

LV 這款 FÉLICIE STRAP & GO 隨身包是 Fall For You 限量系列的款式之一,袋款採用了品牌經典的 Monogram 印花帆布製成,更配合了陰影效果,略帶復古感,帶出令人耳目一新的感覺。隨身包更搭配了同款式的名片夾,以扣環繫在肩帶上,可作迷你銀包之用,二合一設計性價比高!隨身包更配備了可拆式肩帶,可以多種方式佩戴,十分方便!

LV手袋2022|FÉLICIE STRAP & GO HK$ 15,200(LV 官網)

