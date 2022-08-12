LV手袋2022｜秋季Fall For You手袋系列　二合一袋款性價比高！

LV手袋2022｜越來越來臨近夏天的尾聲，各大品牌都陸續推出秋季系列！LV近期推出了全新 Fall for You 系列，採用LV標誌性的Monogram印花，配合充滿秋天感覺的大地色系，散發出秋日柔和感！立即看看 LV Fall for You 系列的8款手袋推介！



LV手袋2022｜MAXI MULTI POCHETTE ACCESSOIRES HK$ 19,500

MAXI MULTI POCHETTE ACCESSOIRES 採用了彩色Monogram帆布配以天然牛皮飾邊製造而成，前袋綴有金色搭扣，為手袋增添典雅氣質。手袋的前袋設計為女生們提供更大、更便利的收納空間，方便收妥隨身小物。配色略帶復古感，散發柔和氣質，是今季必收袋款！

LV手袋2022｜MAXI MULTI POCHETTE ACCESSOIRES HK$ 19,500（LV 官網）

LV手袋2022｜NANO SPEEDY HK$ 16,300

LV 的 SPEEDY 手袋一向深受女生喜愛，每次推出新款新色，一眾LV迷都會紛紛搶購！NANO SPEEDY 採用了迷你尺寸演繹經典的 SPEEDY 手袋，採用粒面Monogram Empreinte皮革製造而成。手袋特意採用了雙色調來突顯標誌性的 Monogram 印花，加上大地色系秋日感十足，略帶柔和氣質！手袋設有手柄及可拆式肩帶，可手提或肩背佩戴。

LV手袋2022｜NANO SPEEDY HK$ 16,300（LV 官網）

LV手袋2022｜MULTI POCHETTE ACCESSOIRES HK$ 23,900

LV 這款 MULTI POCHETTE ACCESSOIRES斜背包是一款混合式斜背包，結合了Pochette Accessoires及可拆式Mini Pochette Accessoires元素，二合一的設計更方便女生們妥善收妥隨身物品！手袋採用Monogram Empreinte皮革打造，袋身柔軟輕盈，為女生帶來無比的舒適感。

LV手袋2022｜MULTI POCHETTE ACCESSOIRES 黑色 HK$ 23,900（LV 官網）

LV手袋2022｜MULTI POCHETTE ACCESSOIRES 米白色 HK$ 23,900（LV 官網）

LV手袋2022｜FÉLICIE STRAP & GO HK$ 15,200

LV 這款 FÉLICIE STRAP & GO 隨身包是 Fall For You 限量系列的款式之一，袋款採用了品牌經典的 Monogram 印花帆布製成，更配合了陰影效果，略帶復古感，帶出令人耳目一新的感覺。隨身包更搭配了同款式的名片夾，以扣環繫在肩帶上，可作迷你銀包之用，二合一設計性價比高！隨身包更配備了可拆式肩帶，可以多種方式佩戴，十分方便！

LV手袋2022｜FÉLICIE STRAP & GO HK$ 15,200（LV 官網）

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