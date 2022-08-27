Hermès鞋履2022｜13大$7,000以下入門鞋款推介　波鞋、涼鞋必入手

Hermès鞋履2022｜Hermès 是令不少女生著迷的品牌，除了手袋值得女生們入手與收藏外，鞋履也是值得投資的時尚單品！Hermès 推出了不少款式的鞋履，拖鞋、平底涼鞋、波鞋等等都有，款式百搭易穿之餘，更充滿優雅氣息。《01女生》為大家精選13大Hermès $7,000 以下入門級鞋款推介，小資女也能輕鬆入手！



Hermès鞋履2022｜Famosa espadrille HKD 4,600

每逢夏日都必備一對休閒舒適的拖鞋，方便易穿之餘，更是清爽透氣。拖鞋很容易帶給人過於隨意的感覺，但 Hermès 這款 Famosa espadrille 採用皮革鞋底配以天然山羊鞋墊，頓時有助塑造高雅感，上身配搭休閒或斯文穿搭也毫無違和感，有4款顏色可供選擇，而且價錢適宜，絕對值得入手一對！

Hermès鞋履2022｜Famosa espadrille HKD 4,600（Hermès 官網）

Hermès鞋履2022｜Elia mule HKD 6,500

相信不少女生在選購高跟鞋時，鞋款的外觀、舒適度與穩定性均是考慮因素，而 Hermès 這對 Elia mule 正正適合大家！Elia mule 的 5cm 鞋踭採用粗跟設計，讓女生們走路時更平穩、安全。另外高跟鞋的鏤空效果可觀迷你，設計獨特、別有用心，更有助修飾腳部線條。

Hermès鞋履2022｜Elia mule Noir HKD 6,500（Hermès 官網）

Hermès鞋履2022｜Elia mule Vert D'eau HKD 6,500（Hermès 官網）

Hermès鞋履2022｜Deep sneaker HKD 6,200

大部分女生都總會對粉色時尚單品一見傾心，Hermès 這個品牌再配合夢幻粉紅配色的鞋款，這個配搭實在令人沒有不買的理由！Hermès 這款 Deep sneaker，鞋面採用絨面質料，散發出時尚高雅感，鞋㡳採用白色橡膠，粉紅白的配色相當夢幻，是女生們必收鞋款之一。

Hermès鞋履2022｜Deep sneaker HKD 6,200（Hermès 官網）

Hermès鞋履2022｜Duo ankle boot HKD 6,900

臨近秋冬，是時候入手一對靴子準備配搭秋冬穿搭！Hermès 這款 Duo ankle boot 設計簡約但不失時尚感，全黑設計更略帶型格風，沒有綁帶、拉鍊細節，一穿入去就可以，十分方便！針織的鞋面配以小牛皮細節和及蹄形細節鞋跟，無論上身配搭怎樣的穿搭，也能輕鬆打造現代女性化的造型，一於入手一對迎接秋冬吧！

Hermès鞋履2022｜Duo ankle boot HKD 6,900

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