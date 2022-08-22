Hermes秋冬手袋推薦Top 10　變奏版Kelly、Birkin Rock超型格必收

Hermès 對於品質的堅持，以及細膩的工藝，讓品牌的名稱已經與「頂級」兩個字劃上等號，尤其是旗下的多款經典包袋，更是成為許多女孩人生購物清單中的 Top 1。



在 2022 秋冬，Hermès 再次展現驚人的創意打造多款膾炙人口的包款，其中包含一包難求的凱莉包（Kelly）及柏金包（Birkin）變奏版，儂編在這裡精選出 10 款本季的話題包袋，想加入「愛馬仕家族」的女孩，一起跟儂編還沈醉在 Hermès 的包袋世界裡。

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Twenty-Tout

在 1922 年 Hermès 與「拉鍊」這個扣件首次相遇，並在隔年 1923 年將其運用在「Bolide」這款包袋上，讓 Hermès 成為首個將拉鍊運用在包袋上的品牌，而本季這款「Twenty-Tout」包款便是為了紀念與拉鍊首次相遇為靈感而生，該包款保留了簡潔的廓形，並以拉鍊作為主角，讓這款包整體變得又酷又有個性！

In the Loop

水桶包在近幾年成為包界炙手可熱的明日之星，這款「In the Loop」以品牌標誌性的焦糖色為題，並搭配上在 Hermès 首飾及珠寶中最具代表性的「Chaîne d’ancre」錨鏈的造型提把，讓一只線條簡練的包，擁有品牌馬具起家的核心。

Jypsière

Jean Paul Gaultier 前瞻性的設計，讓他在執掌 Hermès 時打造出了多款膾炙人口的包袋，其中這款「Jypsière」便是極具代表性的創作之一，睽違多年，品牌在本季再次將此款包帶回伸展台，並改以精緻 mini 尺寸登場，搭配上休閒的寬肩帶設計，讓整體又酷、又實用。

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Chaîne d’ancre To Go

儂編私心非常喜歡 Hermès 以 「To Go」 為名的精巧小包，便於攜帶又結合設計經典的元素，亦讓該系列成為 Hermès 初學者的首選！在本季推出的「Chaîne d’ancre To Go」，讓經典的錨鏈造型成為主角，並將其呈現在靛藍色的包體上，典雅而沈穩的設計，出入正式場合也很適合。

Galop d’Hermès Sport

隨著運動風氣的盛行，在每一季的伸展台上，亦能看見不少與運動相關的元素於其中，例如這只「Galop d’Hermès Sport」提包，便是以運動休閒旅行提袋為藍本，並搭配上細緻的 Swift 小牛皮材質，並在細節處反差的以撞色方式點綴，讓這款包擁有活潑、年輕的氣息。

R.M.S 12h

以旅行為題，這款「R.M.S 12h」肩背包，可配合著品牌推出的「R.M.S」行李箱做使用，其背帶可套入拉桿固定至行李箱上，加上便於收納的特性，讓它成為長途外出時的良伴，其簡約好保養的帆布外型，亦可成為日常搭配時最實用的配件。

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Kelly To Go Rock

「Kelly To Go」是品牌櫃上一包難求的單品之一，在今年秋冬，Hermès 亦將這款包換上一身搖滾勁裝，相比於過去細窄的背帶，設計師改用宛如吉他背帶的皮革肩背帶呈現，並搭配上鉚釘的點綴，讓這款小包瞬間變得超級酷！

Bolide On Wheels

「Bolide」這款包不僅是世界上首款有拉鍊的包袋，更是 Hermès 迎接汽車取代馬車時，為了便於放置後行李廂，而生的革命性包款，在今年品牌以「Bolide On Wheels」為名，逗趣的加上四個滑板輪子，並以迷你的尺寸形式呈現，其複雜的拼接工藝，搭配上奇趣的外型，絕對是收藏家下半年的關注焦點。

Birkin Rock

包控們請準備好你的喉糖，因為化身為搖滾樂手的柏金包「Birkin Rock」，絕對會酷到讓你尖叫！這款包受到騎士夾克啟發，品牌運用外縫技術將馬鞍側邊的半圓弧型化為口袋做拼接，並以極度柔軟的 Volupto 小牛皮搭配上錨鏈鏈條的點綴，讓原本乖乖的柏金包變得叛逆感十足。

Kelly II Sellier en désordre

如果上一款 「搖滾柏金包」 已經讓你心跳加速，那這個 「歪掉」 的凱莉包準備可愛到讓妳昏倒！品牌翻玩了包款的廓形，以像是視覺錯視的概念呈現，讓這只包以兩個交錯的梯形結合呈現，揮別過去凱莉包給人沈穩的樣貌。

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