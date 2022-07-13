精品拖鞋9大推薦　CHANEL、GUCCI、FENDI金Logo厚底鞋顯高修腿型

面對夏天悶熱天氣，「清爽」 兩個字絕對是每個人穿搭時的關鍵字！不只衣櫃換季的衣服要專求輕便、涼爽，連腳上踩的鞋也要跟上季節的變化！



儂編在這裡整理出 9 雙精品拖鞋！從厚底增高的款式，一路到時髦的皮革面料，每一款都能讓妳穿得舒適之餘還很有造型！

精品拖鞋Top 9推介，除以上4個品牌外，還有DIOR、PRADA、CELINE、BALENCIAGA、SAINT LAURENT、Chloé選擇！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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CHANEL

以休閒的運動拖鞋為藍本，並透過細緻的皮革面料製作，CHANEL 這雙淡黃色的拖鞋，以品牌細緻的做工呈現，再加上宛如糖果般的字樣配色，讓一雙便利的鞋履擁有優雅迷人的樣貌。

FENDI

FENDI 在 Kim Jones 的操刀下，保留了品牌的氣度之餘，又多點個性的氛圍在其中！這雙全黑的皮革拖鞋，簡單的交叉鞋面設計，搭配上帥氣十足的黃銅 Logo 字樣，用最單的方式展現品牌的新面貌。

DIOR

DIOR 的藤格紋元素已經是品牌最具標誌性的設計之一，這雙拖鞋在鞋身的部分用度假感十足的草編方式呈現，搭配上如紐結般的騰格紋交叉鞋面，以及宜人的純白配色，並在鞋底上以厚底的形式設計，讓妳穿拖鞋也能有好比例。

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PRADA

宛如玩偶般的絨毛元素，總能用可愛的氛圍收編女孩的心！這雙 PRADA 拖鞋運用粉色絨毛面料為基底，並搭配上刺繡 Logo 字樣，整體用超萌的外型來成為妳穿搭的焦點。

Chloé

有美包製造機之稱的Chloé，在鞋履的設計上也不容小覷！這款以編織方式呈現的拖鞋，濃濃的度假氣息，不管是穿去海島曬太陽，還是跟閨蜜喝下午茶都超級適合！

SAINT LAURENT

身為酷女孩指標的 SAINT LAURENT，連一雙休閒的拖鞋都能做的很有個性！這雙鞋款運用收窄的鞋身保持品牌一貫纖細的風格，搭配上皮繩結的鞋面，簡簡單單就把專屬 SAINT LAURENT 獨特的味道完美展現。

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+ 17

BALENCIAGA

近幾年用「醜時尚」稱霸時尚圈的 BALENCIAGA，在今年春夏，將品牌標誌性的機車包元素發揮到不同的配件上，例如這雙粉色的拖鞋，設計師巧妙的將大鉚釘放在鞋面上，酷到不行的細節設計，不喜歡按常規走的女孩這雙鞋請記得買下來！

CELINE

在 BLACKPINK Lisa 超強的帶貨功力下，CELINE 不費吹灰之力的成為新世代最愛的品牌！尤其是加上「Triomphe」復古 Logo 的單品，幾乎一上架就被秒殺！這款簡約白色夾腳拖鞋，運用細緻的皮質，加上俐落的線條，搭配上完售指標「Triomphe」Logo，相信這雙鞋鐵定一上架就能賣完！

GUCCI

要比設計吸睛的設計 GUCCI 絕對是精品中最數一數二的！這雙看起來簡簡單單的塑膠拖鞋，品牌以經典 GG Logo挖空的形式呈現，讓整雙鞋充滿幽默奇趣的氣息。

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