Tory Burch官網限時減價｜13款精選手袋　經典相機包$1,700就買到

Tory Burch官網減價｜向來都是小資女、上班族的熱捧品牌 Tory Burch，因為價錢親民，款式百搭，因而深得女生歡迎。來到季尾，品牌又推出促銷優惠，其美國官網推出限時優惠，在官網上訂購手袋還可以直接送到香港，多個品牌的經典百搭手袋更加是低至半價，不少新款都是第一次做減優惠，各位女生千萬不要錯過優惠。



Tory Burch官網減價｜Tory Burch 找來人氣影星 Sydney Sweeney 擔任代言人。 (IG@Toryburch)

Tory Burch 美國官網在近日推出限時減價優惠，其中有近年大熱的腋下包款「MINI KIRA BAG」，當然也不少得一些上班必備的手袋款，例如「LEE RADZIWILL PETITE DOUBLE BAG」、「LEE RADZIWILL PETITE DOUBLE BAG」等等。款式新穎，大家趁現在要入手！

Tory Burch 限時減價｜MINI KIRA BAG 原價US$448 / 限時優惠 US$339 (約HKD2,660)

腋下包已經成為了許多時下女士必不或缺的手袋款式，而Tory Burch也推出了不少經典的腋下包，這款 MINI KIRA BAG 除了用上百搭的黑色皮革設計之外，它也特別加入金屬鍊元素，並將品牌LOGO換成金屬扣，令沉悶的黑色頓時充滿活力，也迎合時下流行的90年代風格。

Tory Burch官網減價｜MINI KIRA BAG 原價US$448 / 限時優惠 US$339 (約HKD2,660) (來源：Tory Burch官網)

Tory Burch限時減價｜Ella Tall Tote Bag 原價US$468 / 限時優惠 US$279 (約HKD2,190)

最方便上班族的手袋，Tote Bag一定榜上有名。Tory Burch的Tote Bag深受OL所愛，它容量夠大，方便要隨身攜帶手提電影的上班族之餘，其帆布質地配上啡色皮革緣邊、手挽及Logo，絕對是不敗的款式。

Tory Burch官網減價｜Ella Tall Tote Bag。(來源：Tory Burch官網)

Tory Burch限時減價｜Small Fleming Convertible Shoulder Bag 原價US$498 / 限時優惠 US$349 (約HKD2,739)

Tory Burch Fleming 系列手袋自推出以來都是品牌熱門的手袋款式，磁性按扣固定前翻蓋，以菱形縫製皮革縫的單肩包，而且１內部配有一個拉鍊和兩個插袋，袋的背後還有外部口袋，十分方便。今次它由原價的 US$498 (約HKD3908) 減至US$349 (約HKD2,739)，而且還是不少女生都喜歡、百搭易襯的灰藍色。

Tory Burch官網減價｜Small Fleming Convertible Shoulder Bag 原價US$498 / 限時優惠 US$349 (約HKD2,739) (Tory Burch官網)

Tory Burch限時減價｜Perry Bombé Mini Bag 原價US$298 / 限時優惠 US$209 (約HKD1,640)

說到Tory Burch最經典、最常見的手袋，不得不提它的相機包，看起來細小，但方形及厚底的袋型，大大增加了它的容量，這款Perry Bombé Mini Bag更用上雙拉鍊的設計，可以劃分兩邊，加上牛油果色調，相信有不少人都會想在限時減價期間搶購這款手袋。

Tory Burch官網減價｜Perry Bombé Mini Bag 原價US$298 / 限時優惠 US$209 (約HKD1,640) (Tory Burch官網)

Tory Burch限時減價｜KIRA CHEVRON CONVERTIBLE SHOULDER BAG 原價US$598 / 限時優惠 US$449 (約HKD3,524)

雖然Tory Burch 的 KIRA CHEVRON 系列並非品牌熱門的款式，但其獨特的斜紋形的設計，配上銀色鍊及LOGO，營造出獨特的質感。今次它由原價的US$598 (約HKD4,693) 減至US $449 (約HKD3,524)，也值得入手。

Tory Burch官網減價｜KIRA CHEVRON CONVERTIBLE SHOULDER BAG 原價US$598 / 限時優惠 US $449 (約HKD3,524) (Tory Burch官網)

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