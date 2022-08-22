盤點COACH簡約百搭、價格親民熱門系列手袋　成為職場輕熟女最愛

【Coach｜手袋推介】女生愛買奢侈品是人人皆知的事，不過不少奢侈品牌暗藏「配貨」的潛規則，使非熱賣款的手袋都變得難買，因此令不少女生都先「轉戰」另一個大品牌。近年時尚精品品牌Coach自轉型後成功脫穎而出，成為年輕一代的一大入手目標，亦在日前日本奢侈品二手市場調查中人氣位居前排，從中可見Coach的魅力沒法擋！



Coach近年的設計一改昔日風格，不失品牌固有味道亦增添一些年輕氣色，使Coach成為了近年一眾小資女品牌中最深受女生喜愛的品牌。整體設計不但成功改型，而且價錢亦是其吸引之處，且Coach的手袋不少系列亦成為搶手款。今天《01女生》記者為大家挑選了8款簡約百搭款式供大家參考，有興趣的女生絕不能錯過以下介紹！

COACH 8款簡約百搭、價格親民手袋推介

1. COACH SWINGER 20 IN SIGNATURE DENIM



近年腋下包的熱潮再次掀起，不但復古味滿分且展現出一股女人味，女生紛紛購入不少款式腋下包。腋下包對於日常穿搭相當友好，任何穿搭風格的女生都適合。COACH這款腋下包不但不失COACH的經典Signature丹寧圖樣，亦採用了牛仔仿布的材質，手袋設有三格卡片插槽，容量足夠放下日常隨身用品。

【Coach｜手袋推介】 COACH SWINGER 20 IN SIGNATURE DENIM HKD 1,950

2. COACH FIELD TOTE 22



近幾年大型tote bag各大品牌都有推出，COACH亦同樣跟隨潮流推出tote bag袋款，但價格相對各大品牌而言簡直是差天拱地。這款手袋粉紅色配色夏日風氣十足，除了COACH外不少單牌的時尚單品上都常看到鮮色配色，且粉紅色配色在整體穿搭上加添一點可愛感及絕不翻車。

【Coach｜手袋推介】COACH FIELD TOTE 22 HKD 3,200

3. COACH TALL STUDIO CROSSBODY WITH RIVETS



STUDIO BAG是最近COACH新推出的手袋，長型手袋設計靈感是來自經典設計的經典 SIGNATURE 壓扣閉合，且採用了極為柔軟的棒球手套鞣製皮革打造，不但百搭實用，而且長時間揹著都不感疲倦，加上容量足夠日常使用，包身外部則設有插入式插槽，可以隨時輕易拿取隨身物品。

【Coach｜手袋推介】COACH TALL STUDIO CROSSBODY WITH RIVETS HKD 3,950

4. COACH WILLOW TOTE 24 WITH CHERRY PRINT



第一眼看到當下完全被櫻桃主題圖案吸引著，完完全全深深感受到夏日的氣色。近年主題圖案設計都相當流行，簡單純色穿搭配上一個老花紋、萎紋、圖案手袋，讓整體穿搭上不會感到死氣沉沉、毫無生氣，因主題圖案間接增添了一點色彩及時尚感。COACH WILLOW手袋尺寸適中，高子矮小的女生都適用，絕對是最理想的萬用手袋。

【Coach｜手袋推介】COACH WILLOW TOTE 24 WITH CHERRY PRINT HKD 3,950

▼▼▼【按圖看】盤點COACH 熱門手袋款式：成熟不失童趣、絕不顯老氣、日常最理想的萬用手袋！▼▼▼