CHARLES & KEITH秋冬新品公開　$439起入手ITZY同款手袋、鞋款

新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH 一向深受女生喜愛，最近CHARLES & KEITH就找來了韓國人氣女團ITZY擔任最新的全球形象大使，同時推出2022秋冬季新品，包括多款新手袋及鞋款。以下就為女生們精選了今季必買的靚款推薦，大家可以跟著ITZY入手同款。



CHARLES & KEITH Lula 漆皮方釦肩背包 $799

CHARLES & KEITH新推出的Lula漆皮方釦肩背包主打以漆皮製作，而這款燕麥白色手袋顏色十分容易搭配，光線打在漆皮上更有反光效果，帶來不同變化。手袋不但容量充足，磁釦開合的設計在使用上更加順手方便。

CHARLES & KEITH Lula 漆皮方釦肩背包 $799（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH Lula 漆皮方釦手提包 $699

喜歡復古風穿搭的女生絕對不能缺少一個小方包。Lula 漆皮方釦手提包採用方型設計，以黑色漆皮PU呈現復古感的同時又帶有摩登的氣息。雖然手袋尺寸小巧，但卻有足夠的收納空間，並搭配磁釦設計和短提把。

CHARLES & KEITH Lula 漆皮方釦手提包 $699（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH Gabine 水桶包 $439

Gabine馬鞍包一向都是CHARLES & KEITH的人氣熱賣系列，今季就新加入了水桶包款式，水桶型設計可以打造更大收納空間，同時亦保留了Gabine系列的經典標誌性D字金屬釦環，絕對是今季的必入款式之一。

CHARLES & KEITH Gabine 水桶包 $439（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH Ridley 鍊條斜背包 $589

CHARLES & KEITH Ridley 鍊條斜背包採用了少見的圓弧狀包體設計，不但容量充足實用，而且還復古亮麗，適合配襯不同風格的造型。另外附有長肩帶及短鍊條，可以斜揹或手提。

CHARLES & KEITH Ridley 鍊條斜背包 $589（CHARLES & KEITH）

鞋款方面，Lula 系列鞋款採用光澤感十足的漆皮材質，搭配柔軟圓潤的輪廓、結實而呆萌的厚底，推出了高跟鞋、短靴、 瑪麗珍鞋和樂福鞋等款式。