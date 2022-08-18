手袋升值推介｜LV Pochette升值超一倍　4個年內加價過$2,500袋款

名牌手袋升值推介｜近年名牌手袋加價戰激烈，雖然有指日前內地多人拋售Hermès限量手袋致跌價，但整體而言基本款依然保值，同時Chanel和Dior亦出現價格調整，讓高級品牌手袋的門檻更為提高。不少女生選購手袋時，除了看喜好，還會注意升值潛力，當手袋價格上升時，會對自己的獨特眼光和品味而莫明感滿足。手袋的升值同時反映出時下潮流趨勢，想知今年流行甚麼？筆者為大家整理出4個品牌年內大幅加價的袋款，不知是否也是大家的心頭好？



何超蓮曾用Louis Vuitton Pochette Accessories手袋。(IG@laurinda_ho)

Louis Vuitton Multi Pochette Accessories 身價已漲一倍。(Louis Vuitton)

手袋升值推介｜Louis Vuitton：Multi Pochette Accessories $10,300



小巧復古現時盛行，而腋下手袋外形輕巧，並放得下一部手機，故深受不少人歡迎。不僅大玩外形設計，腋下手袋的肩帶近年亦有多樣變化，如Louis Vuitton的Pochette Accessories便以闊肩帶和吊飾取勝，而平民版的Multi Pochette Accessories，起初更以不到5,000元的價格，成為不少街頭潮人的穿搭時尚。不過，隨手袋變熱門，品牌亦悄悄加價，由去年加價後的7,650元，至今售價10,300元，加幅達三成多，因為大家想要入手的話，便要盡快了。

手袋升值推介｜Blackpink成員Lisa為Celine品牌代言人。(Celine)

手袋升值推介｜Celine Triomphe帆布小型直式CABAS手袋兩年來亦增3,000多元。(Celine)

手袋升值推介｜Celine：Triomphe帆布小型直式CABAS手袋 $13,500



今年街上較多人用的手袋，多為老花圖案，不僅款式經典，數年後再用依然流行，是不過時的款式。隨著Hedi Slimane入主品牌總監，再邀請韓國女團Blackpink成員Lisa成為代言人，Celine手袋頓成焦點，並以簡約優雅的設計，俘虜OL們的心。由於Triomphe小型袋外形算大，高達33厘米，可容下不少東西，故在價格方面，亦從前年的萬元手袋（9,900港元），加價至13,500元，足見受歡迎程度高。

手袋升值推介｜沈月出席Dior時裝秀。(IG@yuetyuetxx)

手袋升值推介｜Dior Mini Lady Dior Bag上月再加價。(Dior)

手袋升值推介｜Dior：Mini Lady Dior Bag $41,500



雖然Dior於年初曾加價，但上月5日依然不敵通漲，據報指大幅調整多款熱門袋的價格，包括Lady Dior和Dior Book Tote。前者為品牌的經典款，曾得已故戴安娜王妃的加持，以經典Cannage藤格紋圖案縫線，展現出活力和優雅的氣質。手袋採用小羊皮，配合經典縫線，成為不少女生夢寐以求的款式，可惜手袋現時約加3,000元，升至41,500元，看來要買便需要節衣縮食多一段時間了。

手袋升值推介｜Jessica 鄭秀妍也是Chanel粉絲。(IG@jessica.syj)

手袋升值推介｜Chanel Classic Flap Medium月初在歐洲專門店加價。(Chanel)

手袋升值推介｜Chanel：Classic Flap Medium €8,990（約61,675港元）



除了Dior，近年得到女生熱買的Chanel，其加價消息一直有人提起。在今個月初，品牌歐洲專門店全面加價，其中需要排輪候清單的Classic Flap中型手袋，便由8,250歐元（約65,818港元）升至8,990歐元（約71,722港元），價格大幅提高。

不過，Classic Flap的收藏價值其實頗高，初代款由香奈兒女士設計，名為2.55手袋，其後經老佛爺Karl Lagerfeld入主品牌後，將手袋鍊帶扣子改良，成為現時的11.12手袋，即現時的Classic Flap手袋，無論在品質或設計方面，都塑造出少女和優雅的個性，因此風靡多個時代的女生。