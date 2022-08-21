名牌新手入門攻略｜腋下包退流行？大牌前SA證PRADA爆紅必買手袋

【PRADA｜名牌新手入門攻略】買奢侈品最先考慮的因素是價錢、款式，還是保值能力呢？近年不少奢侈品牌經典款再度成為女生們的追捧熱潮，PRADA亦是其中一個品牌。眾所周知PRADA的大多袋款都沒有保值能力，加上袋款相比其他品牌亦頗遜色，因此眾多品牌當中PRADA的粉絲亦會較少。不過近年腋下包的熱潮再次掀起，不但復古味滿分且展現出一股女人味，PRADA HOBO帆布腋下包即時成為了搶購袋款之一，而前SA在影片中直言自己並不推介大家購買，到底原因是什麼一同看看究竟？



【PRADA｜名牌新手入門攻略】PRADA HOBO帆布腋下包即時成為了搶購袋款之一，而前SA在影片中直言自己並不推介大家購買。（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

Janice Long是一名前奢侈品金牌銷售，更自稱為「高奢大牌百科全書」，其不時向大眾分享不少奢侈品的小貼士，本次她就教大家如何選購PRADA必買的3大袋款，讓大家不用花費太多冤枉錢。她直言消費者的預算充足的話，PRADA HOBO帆布腋下包絕不推薦，自從PRADA HOBO帆布腋下包爆紅後，大家都紛紛開始留意PRADA其餘的袋款，因此Janice Long在個人頻道分享PRADA將會持續有熱度的手袋，對PRADA感興趣的女生一定不能錯過。

【PRADA｜名牌新手入門攻略】PRADA HOBO帆布腋下包 HKD 10,100（PRADA 官網）

前SA推介PRADA 3大必買經典及新品袋款

PRADA手袋推薦1. PRADA Symbole 提花織布手袋



近幾年大型tote bag各大品牌都有推出，而Janice Long表示眾多tote bag袋款當中僅PRADA Symbole 提花織布手袋的設計「正中紅心」，全因Hunter Schafer這位跨性別演員為PRADA拍攝一系列的畫報，讓她即時愛上這個手矮袋。反向來擅長將美質與醜、傳統與創新、保守與科技相結合，她認為這款手袋就是PRADA最獨特的體現。

【PRADA｜名牌新手入門攻略】她表示眾多tote bag袋款當中僅PRADA Symbole 提花織布手袋的設計「正中紅心」。（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

PRADA的三角標誌是由創始人Mario Prada所設計的，儼然為PRADA辨識度最高的標誌。三角標誌加上撞色效果讓提花織布手袋一下子變得高級又前衛，而且它的繨邊是Saffiano牛皮的，所以它比起其他tote bag更加堅挺有型。

【PRADA｜名牌新手入門攻略】PRADA Symbole 提花織布手袋 HKD 23,700（PRADA 官網）

PRADA手袋推薦2. PRADA Symbole 刺繡織物保齡球包



前SA表示，除了Symbole 提花織布手袋之外，Symbole系列的保齡球包亦是一款非常吸睛的一款。針織材質特別，不像帆布或牛皮材質那麼軟，而且它還非常貼心的在底部加了4個腳釘，讓袋身不易變形，PRADA這款保齡球包比起市面一般的保齡球包都大，能夠放下IPHONE PRO MAX，甚至是一個小型相機都完全零問題。

【PRADA｜名牌新手入門攻略】她表示PRADA Symbole 刺繡織物保齡球包最最完美的一款。（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

【PRADA｜名牌新手入門攻略】PRADA Symbole 刺繡織物保齡球包 HKD 20,900（PRADA 官網）

PRADA手袋推薦3. PRADA Cleo 亮面皮革單肩包



PRADA Cleo 亮面皮革單肩包自推出後成為了PRADA其中一款熱買手袋，現時品牌再推出了各式各樣不同的袋型，如大小款、有蓋款、水晶款、亮川款、針織款。前SA表示，若果你看到一款手袋推出五花八門的款式，用2大點解釋第一它很可能會成為經典款；第二很可能會加價。

【PRADA｜名牌新手入門攻略】品牌再推出了各式各樣不同的袋型，如大小款、有蓋款、水晶款、亮川款、針織款。（YOUTUBE@Janice Long 截圖）

PRADA Cleo手袋重啟1990年的品牌標誌性設計，弧形線條加上圓潤的設計，展現出半月手袋的柔美，亮面皮革材質現代而百搭，至於她個人最為推介是系列中號大小，不過她亦多次提及建議大家務必到門市親自試一下上身效果。