手袋2022｜Gucci新款GG Marmont超夢幻！盤點10大馬卡龍色系手袋

手袋2022｜馬卡龍色系的手袋款式令不少女生著迷，繽紛色彩超夢幻，可為整體穿搭造型加分！不少品牌都為不同手袋款式注入馬卡龍色調，Gucci 與 Miu Miu 在近期推出的 GG Marmont腰包與Matelassé迷你手提包都採用了馬卡龍配色，手袋設計及顏色都相當吸睛，很值得入手！立即看看10大馬卡龍色系手袋推介！



手袋2022｜馬卡龍色系的手袋款式令不少女生著迷！（jacechw@IG）

GUCCI手袋2022｜GUCCI GG Marmont腰包 HK$ 13,500

GUCCI GG Marmont腰包採用了純色設計，設計簡約但優美，4款配色包括白色、淺粉紅、淺藍色及黑色都各有特色，連同金屬鏈帶及GG Logo都採用了同色系，看著手袋感受到滿滿的療癒感！手袋採用V形絎縫皮革打造而成，除了可作腰包佩戴外，亦選擇作肩揹袋攜戴，方便配搭不同的穿搭造型！

GUCCI手袋2022｜GUCCI GG Marmont腰包 HK$ 13,500（GUCCI 官網）

Miu Miu手袋2022｜Miu Miu納帕軟皮迷你手挽袋 HK$ 14,600

近年興起迷你包熱潮，女生們也紛紛入手迷你手袋款式，MiuMiu 也響應熱潮，推出迷你版納帕軟皮手挽袋！除了經典的Miu Wander外，Matelassé 手挽袋系列也成為了今季另一個焦點，手袋採用Miu Miu標誌性Matelassé納帕軟皮縫製而成，皺褶的紋理增加了立體感，打造出時尚優雅的單品，加上柔和的配色充滿夢幻感。另外，手袋配有可拆式鏈條肩帶，可作不同方式佩戴。

Miu Miu手袋2022｜Miu Miu納帕軟皮迷你手挽袋 HK$ 14,600（Miu Miu 官網）

LV手袋2022｜LV NANO SPEEDY HK$ 16,300

LV 早前推出的 Summer Stardust 手袋系列把不少 LV 經典手袋換上柔美的糖果色系，以這款 Nano Speedy 為例，品牌為經典的Nano Speedy袋款注入了夢幻色系，手袋採用粒面Monogram Empreinte皮革縫製而成，皮革更經過了特別處理，塑造出低調的閃爍效果，相當夢幻，相信必定能風靡一眾少女心！

LV手袋2022｜LV NANO SPEEDY HK$ 16,300（LV 官網）

LV手袋2022｜品牌為經典的Nano Speedy袋款注入了夢幻色系！（LV 官網）

Bottega Veneta手袋2022｜Bottega Veneta Mini Jodie HK$ 19,500

Jodi 手袋系列是 Bottega Veneta 品牌的經典袋款，編織皮革的設計，配以打結手柄充滿品牌特色，品牌不斷加入新尺寸與配色，而這款淺藍色的 Mini Jodie 不論在顏色或大小上都略帶浪漫柔和感，相信必定會令女生愛不釋手！

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