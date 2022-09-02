YSL手袋2022｜ 未上市手袋掀熱議！盤點9款BLACKPINK Rosé同款包

【YSL手袋｜BLACKPINK Rosé同款手袋】韓國女團BLACKPINK近日終於推出新曲《Pink Venom》回歸樂壇，日前（29日）四人一同前往美國新澤西州Prudential Center出席年度樂壇盛事「2022 MTV音樂錄影帶頒獎禮」（MTV VMA 2022），首次登上VMA舞台的BLACKPINK亦即場演繹了新歌《Pink Venom》，讓全場氣氛推至高峰！



BLACKPINK首次參與VMA頒獎典禮。（Getty Images）

BLACKPINK四名成員各有特色，出道不久就成為各大品牌的寵兒，其中成員Rosé（朴彩英）自換上金髮後美貌再升級，憑著螞蟻腰及修長直腿，躍身Saint Laurent品牌大使。自成為YSL代言人就擁有「人間YSL」美譽，令到不少女生都紛紛倣效她的穿搭風格。今天《01女生》記者為大家盤點一下Rosé同款手袋，有興趣的女生絕不能錯過！

「人間YSL」盤點 BLACKPINK Rosé 同款Saint Laurent手袋

BLACKPINK Rosé 同款手袋｜1. YSL LE 5 À 7 SOFT BOBO BAG （未上市）



日前， Rosé的飯拍流出讓YSL仍未上市的全新手袋曝光，手袋全新設計以水桶型再配上腋下包型，整個設計不但時尚感勁高，而且 Rosé完美地「詮釋」手袋的美感。 Rosé所背的是全黑的配色，且手袋容量亦相當足夠，未知官方會否推出其他配色呢？不過全新設計的手袋相信會成為YSL新一款熱門手袋。

Rosé的飯拍流出讓YSL仍未上市的全新手袋曝光（小紅書@我是YYY）

YSL LE 5 À 7 SOFT BOBO BAG （未上市）（YSL）

BLACKPINK Rosé同款手袋｜2. YSL ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN



這一款被稱為YSL神級大手袋，手袋一推出即成為眾多女星的時尚單品。慵懶隨性又不失時尚高貴感，日常上班上學絕對是不二之選，潮媽亦不妨考慮當「走佬袋」或「媽媽包」，手袋容量都不用多說，完全一個手袋解決，實用度100%！女生可入手手袋迎接秋冬，這款手袋絕對能夠媲美起CHANEL垃圾袋，預算有限的女生可考慮入手。

YSL ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN HK$ 36,500（IG@roses_are_rosie）

BLACKPINK Rosé同款手袋｜3. YSL JOE BACKPACK IN LAMBSKIN



Rosé的個人社交平台貼出相片，隨即令到各大粉絲瘋狂搶購YSL這款的雙肩背包。這款背包完全是「美貌與實用並重」，包身簡單配上復古金銅色五金設計，採用了小羊皮皮革，相比其他背包更輕巧。至於穿搭方面，不同穿著風格女生都適合，百搭易襯完全超乎想像，加上小高子女生都不用擔心，且追求容量的女生不能錯過！

YSL JOE BACKPACK IN LAMBSKIN HK$ 19,800（IG@roses_are_rosie）

BLACKPINK Rosé同款手袋｜4. YSL LE 5 À 7 HOBO BAG IN SMOOTH LEATHER



腋下包的火熱程度大家都有目共睹，幾乎由小眾品牌至各大的奢侈品牌都推出不同款式的腋下包，務求滿足每位消費者的需求。YSL的Hobo腋下包以經典YSL的標誌金扣開合設計，整體簡單利落又不失氣質高貴感。包身採用了牛皮皮革，耐用兼耐髒，容量亦是恰到好處，日常用品完全無問題。這一款腋下包自推出後，加上Rosé的「加持」成為了YSL熱門包款之一。穿搭風格方面完全零限制，且包款推出各種不同配色，總有一種配色適合！

YSL LE 5 À 7 HOBO BAG IN SMOOTH LEATHER HK$ 17,500（IG@roses_are_rosie）

▼▼▼【按圖看】「人間YSL」Rosé的手袋多不勝數！YSL袋款既實用又百搭，任何衣著風格零限制！▼▼▼