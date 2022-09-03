UNIQLO 2022秋冬系列即將開賣　10款簡約大褸、針織衫、褲子推薦

日本連鎖服飾品牌UNIQLO最新推出2022秋冬系列服裝，今季的秋冬系列由設計總監 Christophe Lemaire 及其巴黎團隊設計，以極簡美學為靈感，主打簡約時尚風格。當中包括：大褸、針織衫、褲子、裙等服飾。UNIQLO 2022秋冬系列將於9月23日起於門店及網絡旗艦店發售，以下《01女生》就為大家精選了10款必入的百搭服飾推薦。



UNIQLO U 西裝大衣 $799

說到秋冬季的必敗經典服飾就一定要數大褸。UNIQLO這款大褸參考西裝設計，女生穿起來甚有俐落的幹練感。另外，只需將領子立起就能達到防寒效果，將衣領放下即可作為防水物料的西裝外套穿著，非常適合配襯冬天的上班衣著。

UNIQLO U 西裝大衣 $799 （UNIQLO）

UNIQLO U 特級羊仔毛羅紋圓領針織衫 $299

針織毛衣一向都是女生冬天必備的時尚單品之一。這款針織衫為稍短版的寬版款式，增添個性感。此外，衣擺及袖口羅紋設計、領口雙層羅紋及連肩袖都是毛衣的設計亮點之一，女生們不妨可以入手配襯不同款式的褲子及裙子。

UNIQLO U 特級羊仔毛羅紋圓領針織衫 $299 （UNIQLO）

UNIQLO U 附腰帶打褶寬版長褲 $399

寬版長褲成為了近年十分流行的時尚單品之一，這股熱潮亦延續到了秋冬季。UNIQLO這款寬版長褲以具垂墜感的棉質斜紋布料製作，更加入了雙打褶設計，增添份量感，不論是休閒風或幹練感的造型都能駕馭，十分百搭。

UNIQLO U 附腰帶打褶寬版長褲 $399 （UNIQLO）

UNIQLO U 寬襬長裙 $299

氣質感女生冬天必入的單品當然還有長裙，UNIQLO的寬襬長裙採用輕盈牛仔布料打造，既有氣質又有個性感，能展現優美的寬擺線條。此外，長裙以稍高腰設計，可令身型看起來更顯高佻。

UNIQLO U 寬襬長裙 $299 （UNIQLO）

▼▼▼【按圖看】UNIQLO 2022秋冬系列服飾▼▼▼