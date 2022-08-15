日本UNIQLO 2022上半年最人氣5款單品　聯乘系列大敗單色基礎款？

UNIQLO 2022推薦︳不知不覺2022年又過了一大半，日本UNIQLO IG整理出2022年上半年在社交媒體上最有話題性的5款單品，勝出的大多數是UNIQLO的自家品牌，想要緊貼潮流的大家萬勿錯過！



日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 1. 女裝「羅紋圓領T恤」5分袖 HK$99

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 1. 女裝「羅紋圓領T恤」5分袖 深綠色

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 1. 女裝「羅紋圓領T恤」5分袖 啡色

看似簡單基礎款的女裝「羅紋圓領T恤」不僅打敗Mame Kurogouchi和Marni等等的聯乘系列，更從琳瑯滿目的T恤之中脫穎而出，到底它的魅力何在呢？此款女裝「羅紋圓領T恤」用料為棉質配合彈性纖維，讓其質感相對一般T恤更加柔滑親膚。剪裁也跟布料配合的天衣無縫，營造前所未有的貼身和舒適感之餘，亦修飾腰部曲線，顯瘦度滿分！

T恤也有一定厚度，非常紮實，相信穿久了也比較不易殘舊和破洞。目前此款T恤在香港門市仍有售，6種顏色供選擇，包括：深綠色，黃色，啡色，藍色和最百搭的黑白色，大家趕快去搶購吧！

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 2. 女裝 運動長褲 HK$99

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 2. 女裝 運動長褲 深灰

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 2. 女裝 運動長褲 白色

女裝運動長褲是基礎款，顏色包括：白色、灰色、深灰、黑色和淺綠色。運動長褲設計寬鬆高腰，採用柔軟蓬鬆棉質布料製成。腰部抓摺分量能遮掩身形，褲腳束腳設計時髦，適合配搭緊身上衣或者短身上衣。

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 3. 女裝 羅紋背心 HK$79

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 3. 女裝 羅紋背心 綠色

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 3. 女裝 羅紋背心 橘色

設計簡約隨性的羅紋背心一共六色可選，包括：白色、淺灰、黑色、橘色、淺啡和綠色，網站上淺啡色的加細碼和綠色的特大碼已無貨。此款背心有輕微貼身剪裁，除了當作內衣，亦可單穿。隱藏肩帶設計，衣長及腰至盆骨位置，有效修飾腰部曲線，顏色配搭多元，適合任何年齡層。

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 4. 女裝羅紋短身 T恤［短袖］HK$79

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 4. 女裝羅紋短身T恤 ［短袖］灰色

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 4. 女裝羅紋短身T恤 ［短袖］綠色

女裝羅紋短身T恤採用合身的棉質羅紋物料製作，袖長略短，更顯時尚，短版衣長亦非常配合高腰下身服飾。無論外出工作或日常穿搭都非常適合不過，顏色亦百搭且不挑身形膚色，包括：白色、淺灰色、灰色、黑色、粉紅色、紅色、啡色和綠色。某些熱門顏色只剩下較小尺碼可選，如：綠、黑和灰色。設計貌似簡單的短身單色T恤，其實暗藏細緻部份，腰線裁剪亦恰到好處，直紋小心思令整件T恤看起來不單調，穿起來俐落輕盈。

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 5. 女裝超彈性 active窄身中長裙 HK$199

日本UNIQLO 2022上半年最具話題單品 | 5. 女裝超彈性active窄身中長裙 深灰

女裝超彈性active窄身長中裙在原本有四色可選，包括：深灰、黑色、啡色和綠色。而綠色和深灰色款在日本官方網站已經賣斷貨，剩下的黑色和啡色款也只剩下一個尺碼可選。香港網站只剩黑色S碼，我見這系列中長裙非常搶手，有興趣入貨就要趁早！