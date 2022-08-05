GUCCI全新復古Attache半月包　創新G型扣轉換3種揹法+大容量

GUCCI手袋2022︳最近CEINE、CHANEL、DIOR等品牌都相繼推出新手袋，最新加入戰團的品牌就有GUCCI。GUCCI日前推出了全新手袋系列Gucci Attache，以創新的G字鉤扣及近年流行的半月型設計作賣點，時尚得來又十分實用，只需一個G字鉤扣便可隨意轉變出3種不同的使用方法。



全新的Gucci Attache手袋由GUCCI創意總監Alessandro Michele打造，參考了品牌檔案庫1970年代的復古半月包設計並加以改造，最大的設計特色就是採用了半月型軟身結構，並加入了代表GUCCI的創新G字鉤扣，呼應Attache在法文中「鉤子」的意思。

GUCCI手袋2022│全新的Gucci Attache手袋由GUCCI創意總監Alessandro Michele打造（GUCCI）

我在品牌檔案庫中驚鴻一撇之後，便被這款包給迷住了，隨後我就有了重新詮釋這款包，並將它納入洛杉磯時裝秀 Love Parade 系列的願望，這款包是相當典型的70年代造型風格，透射出非常現代的態度，我為此設計出了一個相容並蓄的象徵符號來表達其雙重用途的功能，正是這『機械感』十足的 Ｇ 型扣環，連結起了產階級的奢華精神和實用功能。 GUCCI創意總監Alessandro Michele

作為Gucci Attache手袋的設計亮點，G字鉤扣不單設計充滿時尚感，有象徵GUCCI的意味，同時亦有超強實性：用家可以透過將G字鉤扣打開或扣上來改變Gucci Attache手袋的揹法，加上手袋的半月型軟身結構，可以隨意作肩揹、斜揹、或手提使用，展現Gucci Attache手袋的多樣性。同時，Gucci Attache的半月型設計本身就已經為手袋提供充足的容量，配上G字鉤扣後能令手袋集實用容及3重揹法於一身。

GUCCI手袋2022│Gucci Attache手袋的創新G型扣可轉換3種揹法（GUCCI）

此外，Gucci Attache手袋售價由$20,000起，分別設有小型及大型2個尺寸，每個手袋都配有GUCCI標誌性的經典拼色織帶。材質方面分別有GG Supreme帆布、純色皮革、麂皮，喜歡復古風的女生不妨可以選擇GG Supreme帆布款式。

▼▼▼【按圖看】GUCCI手袋2022│Gucci Attache手袋款式及價錢▼▼▼

賈靜雯、楊謹華、蔡詩芸3位台灣女星亦搶先入手了這款風格多變又百搭的Gucci Attache手袋，不論是賈靜雯的干練職場穿搭風、楊謹華的嫵媚渡假風、甚至是蔡詩芸的型格運動風都可以輕易駕馭，展現不同風格的女性魅力。

▼▼▼【按圖看】GUCCI手袋2022│Gucci Attache手袋女星穿搭示範▼▼▼