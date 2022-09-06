Farfetch 2022年中促銷10大手袋｜Jimmy Choo、Balenciaga都有折

來到9月，各大品牌早已換上早秋系列，同時也急急速銷上季產品，就連手袋都不例外。時尚購物網站 Farfetch 推出年中減價優惠。不少著名品牌手袋更加低至5折，當中包括 Marc Jacobs、Balenciaga、Coach、Jimmy Choo等等，相信各位小資女都忍不住要入手。



FarFetch 推出年中減價優惠。(IG@Jimmychoo)

Farfetch 向來都是不少KOL入手時尚單品的知名奢侈品購物網站，相比起其他網站，Farfetch 搜羅了許多大大小小的品牌，無論是奢侈品牌還是小眾品牌，甚至一些在官網售罄的單品都有機會在 Farfetch 找到。網站又不時推出減價優惠，近日 Farfetch 推出年中促銷優惠，原來今次有許多百搭的手袋，包括最受小資女歡迎的Coach、近年火熱的Balenciaga的手袋都有減價。Farfetch 由9月6日至9月9日期間舉行99活動優惠，購買精選正價及減價貨品滿HKD1200，可享額外8折。以下為大家精選了10款手袋，各位要把握時機。

》立即到 Farfetch 官網選購《

1. Jimmy Choo Varenne leather satchel bag（原價：HK$12,400／優惠價：HK$7,440）

Jimmy Choo的高跟鞋是很多OL夢寐以求的產品，但其實品牌的手袋也深受外國女生歡迎。Jimmy Choo Varenne 系列配上經典的JC金屬扣logo，馬鞍型手袋看上去較為小巧，但容量比想像中高，簡潔設計突顯出其優雅高級感。今次這款手袋推出近6折，只是HK$7,440就買得到。

2. Balenciaga Neo Classic mini leather bag（原價：HK$9,500／優惠價：HK$6,650）

近幾年Balenciaga成為火紅的奢侈品牌後，品牌經典手袋又要掀起另一搶購熱潮，其中一款就是Balenciaga的小牛皮迷你手提袋，今次Farfetch推出7折優惠，而且選色上也十分百搭，包括白色及黑色。雖然它的容量十分細小，但其鱷魚壓紋的設計能為自己的造型添加型格元素，為日常帶來一點不平凡。

3. JW Anderson chain-link detail tote bag（原價：HK$7,150／優惠價：HK$3,575）

Jonathan Anderson除了是Loewe的創意總監之外，其個人品牌「JW Anderson」近年也積極與 Uniqlo 合作而登上熱搜，其實品牌的手袋也是很多小資女熱捧的品牌。JW Anderson 早前大玩金屬鍊扣設計，令人一見難忘，這款「chain-link detail tote bag」揉合了玩味、型格的元素，配上黑色底色，即使帶它上班也不會太搶眼。

JW Anderson chain-link detail tote bag（Farfetch官網圖片）

4. See by Chloé Cecilya tote bag（原價：HK$6,525／優惠價：HK$4,567）

Chloé的副線品牌 See by Chloé 專攻年輕女生市場，設計上帶點奢侈品牌的韻味，也比想像中更加百搭，這款西瓜紅的 Cecilya tote bag 較為實用，正正方方的袋型相信會吸引到不少上班族入手，更配上菠蘿皮革編織鎖匙扣超可愛。

》立即到 Farfetch 官網選購《

▼▼▼【按圖看】除此之外，還有以下6款精選手袋都值得入手，包括 Coach 、 Alexander McQueen 、Marc Jacobs 等等。▼▼▼