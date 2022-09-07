GUCCI最新機械潛水手錶4色登場　環保物料錶殼、鏤空機芯CP值極高

GUCCI的鐘錶部門在2021年決定進軍高級製錶領域，因此這兩年品牌陸續發表過各種令人驚豔的手錶，例如鏤空陀飛輪、中置陀飛輪、月相錶、透明錶殼手錶等等，很多人也就是從這時候開始慢慢注意到品牌手錶，不過可能會有點令人意外的是，GUCCI手錶在市場上的反應其實比想像中還要好，甚至好很多。



根據摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士LuxeConsult公司發佈的2021年瑞士鐘錶產業年度報告，GUCCI旗下的手錶產品在該年的銷售額達到2.53億瑞士法郎，這樣的表現足以躋身瑞士手錶品牌中的第25名，如果你覺得這排名似乎沒有很前面，但事實上GUCCI的排名還在ZENITH和HAMILTON等知名製錶品牌之上，因此當GUCCI決定要切入高級製錶領域時，他們的未來性其實非常令人期待。

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除了開發複雜功能手錶，GUCCI也積極拓展旗下產品陣容，例如他們最近便發表了最新入門款的GUCCI Dive潛水錶以迎向市場的需求。先前GUCCI Dive主要採用不鏽鋼錶殼並搭配石英機芯，不過這次品牌推出的新作別開生面改成了生物源塑膠錶殼（錶圈為不鏽鋼材質），內部也換上了自動上鍊機芯。

新款GUCCI Dive潛水錶錶徑為適中的40mm，它的錶殼、錶帶等外部零件材料的來源都是以環保為出發點，呼應品牌推廣的可持續性發展理念。品牌一口氣釋出半透明、霧面白色、藍綠色、苔綠色等四種顏色錶殼，四款都搭配與錶殼同色調的生物源塑膠錶帶，讓手錶看起來相同具有視覺一致性。

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面盤上擁有Dive系列招牌的多元造型時標，包括GUCCI的雙G Logo、星星與蜜蜂等交錯排列成為12個時標，同時面盤內圈還開了一個圓形視窗，露出底下機械機芯的結構，而多元造型時標環的部分用的又是偏半透明的材質，所以底下的日期環不會赤裸裸地呈現於佩戴者眼前，這樣的好處在於手錶顯時不會被干擾，但又同時透過巧思展露出機械錶的本質。

錶背採用不鏽鋼材質與藍寶石透明底蓋，手錶的防水性能有200米水準，但GUCCI依舊選擇露出機芯讓人一窺密致的零件結構，機芯零件具備該有的基礎打磨，自動盤也刻有品牌標誌，看起來頗為高雅大方。新款GUCCI Dive潛水錶定價皆為港幣14,200，相對來說入手門檻沒那麼高，是想要體驗品牌手錶設計與工藝魅力的不錯踏腳石。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GUCCI最新機械潛水錶採用生物源塑膠錶殼 報價令人心動】