Bottega Veneta傳9月將加價？4款萬元以下入門BV手袋推薦

【BV加價2022／BV手袋入門】意大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）向來以標誌性的編織設計見稱，而BV的編織皮革手袋、雲朵包更是品牌的經典款式。不過，BV大多手袋定價都是萬元以上，絕不是小資女輕易入手的袋款。

近年各大名牌都紛紛加價，而加價這類消息亦是不會在官方正式公布，今年5月已傳出過BV加價的消息，近日外傳BV品牌或將於9月加價。其實，BV亦有不少隱藏款只需萬元以下便可輕鬆入手，最平由$7,500起，女生們不妨可以趕及於加價前入手。



BV手袋│Mini Cassette Bucket Bag $7,500

近年時尚界的「小廢包」熱潮不減，BV這款水桶包便是其中之一。手袋參考BV經典的Cassette包，採用編織皮革設計，並改為迷你水桶型，再配以抽繩開合。迷你水桶袋上身後不但小巧可愛，即使是迷你包，容量卻一點也「不廢」，足以放下銀包、耳機、唇膏等小物，足夠日常所需，售價亦只需$7,500，相當抵買。

BV手袋│Mini Cassette Bucket Bag $7,500（Bottega Veneta）

BV手袋│Candy Cassette $8,600

喜歡小方包的女生不妨可以入手這款Candy Cassette。手袋同樣以BV的標誌性6格編織皮革設計，同時附有粗肩帶，可以斜揹之餘又更顯個性。另外，手袋以磁石開合，長方形的袋型設計可以用盡手袋的每一寸空間，只需$8,600就可以入手容量實用的迷你手袋。

BV手袋│Candy Cassette $8,600（Bottega Veneta）

BV手袋│Small Cassette Bucket Bag $8,600

如果想於奢侈品牌的手袋中入手大容量的款式往往預算都要過萬元，不過小號的Cassette Bucket Bag卻只需$8,600即可輕鬆入手，絕對要趁加價前入手！而且，有別於純色款，這款水桶袋使用了卡其拼黑的拼色設計，是熱門顏色之一。

BV手袋│Small Cassette Bucket Bag $8,600（Bottega Veneta）

BV手袋│Bulb $9,900

喜歡BV雲朵包但預算不夠的女生可以考慮入手Bulb。Bulb的形狀與雲朵包相似，但就用上了細格的編織皮革設計，以抽繩合上手袋後會出現雲朵包最吸引的皺褶及圓潤澎漲感。手袋現時的售價為$9,900，若加價後相信定會破萬，有興趣的女生記得早買早享受！