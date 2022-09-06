LOEWE秋冬新手袋推薦　全新雲朵包、氣球小廢包引極高期待值

【LOEWE手袋2022】LOEWE手袋近年深受不少香港女生的歡迎，日前LOEWE就推出了2022秋冬系列的新手袋，除了把經典手袋Puzzle加入新元素外，更推出了女生大愛的雲朵包手袋款式，以及小氣球包，一眾手袋控要留意了。



LOEWE的2022秋冬系列由創意總監 Jonathan Anderson 打造，揉合超現實美學，以英式幽默重新演繹多個品牌的經典袋款。當中，最受女生關注的新手袋想必就是2款「雲朵包」，以矚目色調和觸感十足的鋪棉款式設計，其中一款更是Flamenco的變奏版，趕上了「雲朵包」的熱潮。不過，2款手袋現時尚未上架發售，價錢及更多詳情有待公布。

最受女生關注的新手袋想必就是2款「雲朵包」（LOEWE）

LOEWE手袋2022│Balloon 經典小牛皮氣球手拿包 HK$4,150（LOEWE）

今季的最平親民價之選是全新的Balloon 經典小牛皮氣球手拿包，手袋走「小廢包」路線，容量極小，以氣球造型設計，再配以皮帶和 Anagram 骰子吊飾，玩味十足，即使有欠實用性，相信仍會獲一眾潮人捧場。

LOEWE手袋2022│Balloon 經典小牛皮氣球手拿包 $4,150（LOEWE）

LOEWE手袋2022│Puzzle緞面小牛皮肩背提包 HK$19,750起（LOEWE）

至於LOEWE的經典手袋Puzzle亦於今季加入了新元素，除了小牛皮製的可拆卸背帶外，女生們更可以配上全新推出的金屬甜甜圈鏈帶，令Puzzle更顯年輕活潑感。而且，在顏色方面，LOEWE於今季推出鮮艷的顏色選擇，例如橙色、粉嫩天藍色、海藍色、玫瑰色等，減少秋冬季的沉悶感。

除了以上的手袋款式外，LOEWE亦有推出全新顏色的Flamenco、Amazona 16、Gate袋款。

▼▼▼【按圖看】LOEWE手袋2022│精選新手袋▼▼▼