149cm日本女生分享5款GU秋季穿搭！矮小身形也能輕鬆駕馭

相信不少矮個子女生在穿衣環節都會大感煩惱，穿長裙子會拖地，寬褲子又會顯得很笨重，似乎這輩子都與長版衣服無緣。但是，其實只要選對適合自己的衣服，即使沒有模特般高挑，也可以穿出時尚的感覺。一位身高145cm的日本女生不時在IG分享穿搭技巧，包括日本快速時尚品牌GU，以下歸納了5款GU單品配搭，小個子女生不妨參考一下！



GU穿搭︳針織棉／ 彈性平織魚尾長裙$149

女裝 針織棉／ 彈性平織魚尾長裙一共有3色可選，包括：黑色、自然色和紫色。裙襬微微展開的魚尾版型長裙，修飾效果極佳。搭配T恤充滿休閒氣息，也可利用輕柔上衣或襯衫打造正式感。具垂墜度的材質，配合裙擺搖曳的優美，質感魅力也滿分！而且經過改良後，縱向拼接線更具顯瘦效果。其質料偏厚，適合秋天穿著。

GU穿搭︳低腰寬鬆牛仔寬褲 $199

女裝 低腰寬鬆牛仔寬褲同樣有3色可選，分別是淺藍、深藍和海軍藍。低褲襠設計穿起來比較沒有牛仔褲的侷促和緊繃感，即使是少穿或是初次穿著牛仔褲的人士也不妨嘗試一下。至於腰部一帶合身設計，具有絕佳的臀部修飾效果。寬鬆度方面，恰到好處的繭型輪廓能修飾大腿線條，露出腳踝則顯瘦。

搭配造型時，可以配搭短版上衣，稍微露出腹部會讓身體比例更好看，營造時尚感，即使是身形比較嬌小的女生也完全不是問題！至於不喜歡露出腰部的女生，可以選擇紮入上衣於褲內，並搭配襯衫或外套，譜出青春氣息。

GU穿搭︳多條紋純棉寬版T恤(長袖)$149

多條紋純棉寬版T恤(長袖)帶有復古運動風，穿上就能提升時髦感。一共3色，分別是綠色、酒和黑色，其羅紋材質的豐富質感也是設計重點之一。此款T恤採用以不易起毛球且質感清新的低毛羽棉紗製成的棉天竺素材。這件上衣是比較中性的款式，不論男女均可穿。身材高挑的女生穿起來會有休閒隨性的感覺；而這位個子比較小的日本女生穿起來，反給人可愛慵懶的感覺，讓人想要好好保護。

GU穿搭︳千鳥格紋前口袋短版襯衫外套(長袖) $199

這款襯衫外套有深淺啡色可選，可愛花色襯衫外套的寬大短版設計，穿起來輕鬆自在，也可與較厚的內搭衣物一同穿著。拉上拉鍊可當作上衣，也可外搭於T恤或針織衫當作外套，尤其適合夏轉冬季，比較飄忽的天氣。而且室外與室內溫差比較極端，這時候帶上一件外套以備不時之需就最好不過了。

GU穿搭︳寬袖純棉短版休閒開襟外套(長袖) $179

休閒開襟外套帶有寬袖設計，肩寬及腰部創造出具俐落感的版型。色系選擇方面，有新推出的百搭米色及時髦的鮮豔粉色，以及灰和黑色。寬袖純棉短版休閒開襟外套具有棉質素材及圈狀按扣的組合，搭配內褶寬褲及棉質圓領衫、荷葉邊上衣也會非常適合，剛柔並重。或者可以參考149cm日本女生的搭法，內搭正式感的洋裝，蕾絲領子蓋住開襟外套，平衡感拿捏得恰到好處，不會過於溫柔或強壯。