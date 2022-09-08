山系穿搭指南｜THE NORTH FACE時尚單品推薦！搖身成為山系女孩

【山系穿搭推介｜THE NORTH FACE】近年疫情關係大家都無法出外旅遊，千方百計想盡辦法為求消愁解悶。女生們購物消費再難以滿足兼無法解悶，漸漸不少女生都愛上行山打卡。隨著近年來的行山熱潮讓「山系穿搭」成為流行趨勢，無論男女都掀起一股流行，然而行山相關的時尚單品不再單單局限於行山或露營時的穿著；其後又衍生出跟日常穿搭融合，女生們想成為山系女孩（Yama Girl）展現隨性又可愛的一面，就勿錯過以下穿搭推介！



The North Face對於一眾熱愛戶外運動的人而言不陌生，今年品牌推出了秋冬全新系列Urban Ecology「自然無界」，打破戶外探索與都市穿梭之間的無形壁壘，將來自山野戶外的靈感與日常穿搭巧妙融合。是次系列主打超輕量質感展現出山系美學及機能穿搭，推出可拆式多口袋功能背心，將戶外裝備功能注入都市日常，拆卸後亦能滿足日常通勤的簡約搭配需求，瞬間切換城市及戶外穿搭的不同造型。

山系穿搭推介｜THE NORTH FACE LOGO FUTURELIGHT HAT HK$350.00



行山怎麼可以沒有帽子呢？THE NORTH FACE這款帽子承傳了品牌理念，完美把山系美學及機能穿搭融入到日常穿搭上。鴨嘴帽不但在運動後能方便清洗，帽型又能修飾臉型，軍綠色簡約百搭，日常懶得穿搭亦是造型的好幫手，實用性強兼不失時尚感。此外THE NORTH FACE的鴨嘴帽各種款式、顏色、面料、功能通通齊全，總有一款適合你！

山系穿搭推介｜THE NORTH FACE LOGO FUTURELIGHT HAT（THE NORTH FACE官網）

山系穿搭推介｜THE NORTH FACE MOUNTAIN DAYPACK S HK$690.00



第一眼看已感受到它的容量，即使日常使用都可放下手提電話或平板電腦，袋中設有多個內膽可以放下很多東西，而袋外面可放入紙巾、消毒酒精液等等，隨時隨地方便拉開取出所需要的物品。背包亦設有手提設計，當背得累的時候也可以提着。不得不提的是背包色調滿分，大地配色簡約耐看，超出了以往品牌的刻板印象，性價比完全無得輸。

山系穿搭推介｜THE NORTH FACE MOUNTAIN DAYPACK S（THE NORTH FACE官網）

山系穿搭推介｜THE NORTH FACE W COORDINATES CREW - AP HK$590.00



近年大Logo印花的衣服都相當流行，而且衛衣可謂是一年四季時尚單品出現率最高。THE NORTH FACE的衛衣印有大Logo成為了衛衣的唯一點綴之一，泥黃配色獨特具有活力感。在冬季可以疊穿方式搭配，春秋就可單穿，穿搭簡單百變無敵，輕鬆搭配率性闊腳褲，時尚兼舒適一次滿足大眾所有要求。

山系穿搭推介｜THE NORTH FACE W COORDINATES CREW（THE NORTH FACE官網）

山系穿搭推介｜THE NORTH FACE W 78 UPF WIND JACKET - AP HK$790.00



THE NORTH FACE風衣又怎能沒有呢！品牌的戶外防水物料向來有名，外形拼色好看，以白紫拼色增添少量溫柔感。風衣採用了的防水材質，透氣性十分好，在春秋季都行山出海絕對適合，衣身前方設有2個拉鍊袋口，適合多個不同風格的造型，單穿疊穿都是一個不錯的選擇。

山系穿搭推介｜THE NORTH FACE W 78 UPF WIND JACKET（THE NORTH FACE官網）

▼▼▼【按圖看】THE NORTH FACE秋冬系列2022全新款式！戶外行山露營活動、日常通勤約會打破以往刻板印象，完美穿出時尚感▼▼▼