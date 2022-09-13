蔡嘉欣棄Hermès轉用Longchamp！$700入手但超難買 附漁網袋推介
【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】前港姐蔡嘉欣熱愛Hermès、CHANEL，曾經拍片大曬名牌手袋收藏被指炫富拜金！一向喜歡貴價名牌手袋的她，最近跟男友出遊法國時，竟然背上價值$700的小資袋款 Longchamp Le Pliage Filet迷你漁網袋！但原來這款迷你漁網袋不久前才推出，但已賣到斷貨，香港官網也只剩下綠色手提包款有現貨，蔡嘉欣同時擁有米白色及丁香淡紫色迷你袋款，令一眾網民直呼「很羡慕」！那麼除了 Longchamp Le Pliage Filet 外，還有甚麼漁網袋款值得入手呢？
蔡嘉欣一向鍾情於名牌手袋，曾經在 YouTube 頻道上大談 Hermès 入坑之路，以及大曬名牌手袋收藏，被狠批炫富拜金！最近，蔡嘉欣與男友出遊法國，在她上載的照片可見，她佩戴的手袋並非 Hermès，也不是 CHANEL，竟然是法國品牌 Longchamp 的 Le Pliage Filet迷你漁網袋，而且價值只是 $700！
不要看 Longchamp Le Pliage Filet 迷你漁網袋款式普通，這款迷你漁網袋其實是相當難買，推出不久已經賣至斷貨，香港官網也只剩下綠色手提包款可供購買，而蔡嘉欣竟然同時擁有米白色及丁香淡紫色，在出遊時兩款交替佩戴惹人羨慕，連好姊妹陳詩欣也不禁留言表示：「很羨慕你買到這個袋，我很想要mini size」！
Le Pliage Filet 系列是由 Longchamp 與以編織袋而聞名的法國品牌 FILT 聯手合作推出，編織棉質袋配以 Longchamp 經典手袋 Le Pliage 的皮革提把，為袋款增添獨特性，更添法式風情，成為女生們必收購袋款！隨著編織袋熱潮持續，Longchamp 最近加推迷你版本的 Le Pliage Filet，搭配可斜背的背帶增添時尚感與實用性，難怪推出不久就賣至斷貨！
至於漁網袋熱潮是在何時興起的呢？Netflix 劇集《Emily in Paris》自開播以來已深受大眾喜愛及引起熱議，其中女主角 Lily Colins 在劇中的穿搭也成為了女生們爭著模仿的時尚指標，而在第二季中的其中一集，Lily Colins 正正用上了 Longchamp Le Pliage Filet 作為購物袋，隨即牽起漁網袋熱潮，也令一眾女生紛紛跟著入手同款手袋！
可惜Longchamp Le Pliage Filet 系列多個袋款已經斷貨，不過女生們也不用失望，多個品牌也有推出漁網袋，《01女生》為大家盤點6大漁網袋款式，大家也可以跟著入手！