蔡嘉欣棄Hermès轉用Longchamp！$700入手但超難買　附漁網袋推介

【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】前港姐蔡嘉欣熱愛Hermès、CHANEL，曾經拍片大曬名牌手袋收藏被指炫富拜金！一向喜歡貴價名牌手袋的她，最近跟男友出遊法國時，竟然背上價值$700的小資袋款 Longchamp Le Pliage Filet迷你漁網袋！但原來這款迷你漁網袋不久前才推出，但已賣到斷貨，香港官網也只剩下綠色手提包款有現貨，蔡嘉欣同時擁有米白色及丁香淡紫色迷你袋款，令一眾網民直呼「很羡慕」！那麼除了 Longchamp Le Pliage Filet 外，還有甚麼漁網袋款值得入手呢？



【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】一向喜歡貴價名牌手袋的蔡嘉欣，最近跟男友出遊法國時，竟然背上價值$700的小資袋款 Longchamp Le Pliage Filet迷你漁網袋！（kayan.c@IG）

蔡嘉欣一向鍾情於名牌手袋，曾經在 YouTube 頻道上大談 Hermès 入坑之路，以及大曬名牌手袋收藏，被狠批炫富拜金！最近，蔡嘉欣與男友出遊法國，在她上載的照片可見，她佩戴的手袋並非 Hermès，也不是 CHANEL，竟然是法國品牌 Longchamp 的 Le Pliage Filet迷你漁網袋，而且價值只是 $700！

【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】蔡嘉欣佩戴法國品牌 Longchamp 的 Le Pliage Filet迷你漁網袋！（kayan.c@IG）

【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】同時擁有2款顏色惹人羡慕！（kayan.c@IG）

不要看 Longchamp Le Pliage Filet 迷你漁網袋款式普通，這款迷你漁網袋其實是相當難買，推出不久已經賣至斷貨，香港官網也只剩下綠色手提包款可供購買，而蔡嘉欣竟然同時擁有米白色及丁香淡紫色，在出遊時兩款交替佩戴惹人羨慕，連好姊妹陳詩欣也不禁留言表示：「很羨慕你買到這個袋，我很想要mini size」！

【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】連好姊妹陳詩欣也不禁留言表示：「很羨慕你買到這個袋，我很想要mini size」！（kayan.c@IG）

【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】蔡嘉欣也收藏了黑色LE PLIAGE FILET手提包！（kayan.c@IG）

Le Pliage Filet 系列是由 Longchamp 與以編織袋而聞名的法國品牌 FILT 聯手合作推出，編織棉質袋配以 Longchamp 經典手袋 Le Pliage 的皮革提把，為袋款增添獨特性，更添法式風情，成為女生們必收購袋款！隨著編織袋熱潮持續，Longchamp 最近加推迷你版本的 Le Pliage Filet，搭配可斜背的背帶增添時尚感與實用性，難怪推出不久就賣至斷貨！

【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS HK$700（Longchamp 官網）

【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】LE PLIAGE FILET 手提包 HK$900（Longchamp 官網）

至於漁網袋熱潮是在何時興起的呢？Netflix 劇集《Emily in Paris》自開播以來已深受大眾喜愛及引起熱議，其中女主角 Lily Colins 在劇中的穿搭也成為了女生們爭著模仿的時尚指標，而在第二季中的其中一集，Lily Colins 正正用上了 Longchamp Le Pliage Filet 作為購物袋，隨即牽起漁網袋熱潮，也令一眾女生紛紛跟著入手同款手袋！

【蔡嘉欣／手袋2022／名牌漁網袋2022】Lily Colins 用上了 Longchamp Le Pliage Filet 作為購物袋，隨即牽起漁網袋熱潮！（《Emily in Paris》劇照）

可惜Longchamp Le Pliage Filet 系列多個袋款已經斷貨，不過女生們也不用失望，多個品牌也有推出漁網袋，《01女生》為大家盤點6大漁網袋款式，大家也可以跟著入手！

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