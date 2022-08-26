余香凝、倪晨曦近期大愛藤編袋　小資必入手6款不過9000元款式

藤編手袋推介2022︳隨著玩水的季節，不少女生都投入藤編袋的懷抱，不僅容易襯衫、顯活力，而且價錢也較一般手袋親民，成為小資女生們夏日必搶的穿搭item，連余香凝和倪晨曦等女星也是愛好者。藤編袋近年加入不少元素，讓平實樸素的藤編圖紋，增添時尚和優雅感覺，以下為大家推介5款筆者私心喜愛的不過萬元款式，不知是否也是你的心頭好呢？



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余香凝近期超愛用藤編單品。(IG@jenniferyuuu)

【藤編手袋推介2022】Loewe Small Square Basket Bag in Raffia and Calfskin (Loewe)

【藤編手袋推介2022】款式一：Loewe Small Square Basket Bag in Raffia and Calfskin $5,600



Loewe的藤編袋相對其他高級品牌，價錢都較相宜，加上大膽的外形設計，吸引不少女生注意。以往的藤編袋常以船形設計，這款袋則採用直身，讓整體多分正式和優雅感，即使上班時用，也不會顯得casual。除了品牌獨有的大logo設計，手袋的幼肩帶部分還可隨不同用法來調較，而兩邊長短不二的設計，更充滿個性，加上純手工製作，非常適合喜歡獨一無二的人。

【藤編手袋推介2022】Loewe Bracelet Pouch in Raffia and Clafskin (Loewe)

【藤編手袋推介2022】款式二：Loewe Bracelet Pouch in Raffia and Clafskin $8,450



若然喜歡一點運動元素，Loewe的Bracelet款是個不錯之選，不僅布質輕盈，側揹時還帶有陽光氣息。手袋採用斜紋編織，展現傻雅氣質，而且色彩偏向亮色調，有肌膚顯白的作用，非常適合沙灘時尚。

【藤編手袋推介2022】Celine Small Babas Thais in Striped Textile and Calfskin (Celine)

【藤編手袋推介2022】款式三：Celine Small Babas Thais in Striped Textile and Calfskin $9,700



相信近期有留意手袋的女生，都對這個手袋不陌生，看來高貴精緻，採用特別的織紋塑造稍為毛茸的效果，加上灰白間紋設計，為整體造整增添多一分氣質。這手袋容量足夠日常需要，可放下長29厘米的物件，如體型較小的iPad、錢包和鎖匙等，亦附有一條幼皮革肩帶，方便配襯不同造型。

【藤編手袋推介2022】Chloé Woody Basket (Chloé)

【藤編手袋推介2022】款式四：Chloé Woody Basket $5,800



曾狙撃不少女生心的Woody Basket Bag，其實有著一款外形較圓滑的姊妹藤編款。相較四正的帆布款，這手袋底部呈圓桶形，讓整體曲線設計帶有活潑感，而經典品牌標誌布帶相交的位置上，亦縫有一個圓形皮革，遮住銳利的角位部分，強調曲線的美感，非常適合甜美女生於野餐時用。

【藤編手袋推介2022】Marni Tropicalia Small Bag in Green Leather and Raffia (Marni)

【藤編手袋推介2022】款式五：Marni Tropicalia Small Bag in Green Leather and Raffia $8,100



擅於鮮艷色彩配搭的Marni，其Tropicalia系列得到不少女生注目。這款手袋外形像個典型的買餸袋，但品牌卻以不同色的亮面皮革包邊，加上可愛的名字縫紉，予人小清新和活潑的感覺。手袋長約22厘米，可放下不少日常隨身物品，亦設有同色肩帶，方便配襯造型，更備有多種特別色款，讓各位女生有更多的選擇，不會輕易撞袋。

【藤編手袋推介2022】Stella McCartney Falabella Medium Striped Raffia Tote (Stella McCartney)

【藤編手袋推介2022】款式六：Stella McCartney Falabella Medium Striped Raffia Tote $4,500



金屬鍊扣帶的輕搖滾風格，是Stella McCartney的品牌特徵，而Falabella托特袋，即使運用藤編材質，依然有著這個元素，予人對藤編袋有著不一樣的感覺。手袋採用兩種不同材料和織法，以減淡藤編袋的沉重印象，塑造特別的優雅個性，而且手袋設有金屬磁石，可以將手袋合起來，使安全度大增。