New Balance新款波鞋穿出溫柔知性感 燕麥雲朵、海鹽奶油色有氣質

New Balance波鞋穿搭 | New Balance在韓國一直都是備受歡迎的波鞋品牌之一，不論是網紅、明星，還是普通走在街上的人，很多都穿著New Balance波鞋。而2020年末與美國高端街頭品牌 Aime Leon Dore合作，以聯名方式致敬80年代的經典美式籃球鞋款的BB550系列在推出三款繽紛新色，少女味極濃！還找來「國民女神」IU李知恩示範不同造型穿搭，一起來看看吧！



New Balance波鞋穿搭 | #BB550 岩石灰＄999、#550夕陽橘及湛藍黃 ＄889

本季New Balance 550系列將延續550復古籃球鞋熱潮，另加3款新色，分別為：「岩石灰」、「夕陽橘」及「湛藍黃」。白色為基底的鞋身加上鮮明的色彩點綴，散發著檸檬酸酸甜甜的清新感覺，年輕與活力滿分！穿上俏麗十足的優雅長裙，或者飄逸的百褶短裙，都能完美搭配這雙復古小球鞋，運動和優雅集合一身不但全無違和感，更顯得額外甜美動人。

New Balance波鞋穿搭 | #550湛藍黃＄889（New Balance官網）

New Balance波鞋穿搭 | 偏好率性簡約之穿搭風格的女孩們，不妨考慮一下像IU一樣，上身穿著隨性的綠色圖騰T，配上寬鬆淺色長牛仔褲和BB550岩石灰經典籃球鞋。鞋款顏色飽和度較低，服飾可選擇亮眼色系，這樣整體視覺效果不會過分側重哪一邊，平衡感較好。相反，若選擇其他較鮮色的550球鞋，可在衣服顏色做微微的調整，暗色系可能會較適合。

New Balance波鞋穿搭 | #BB550 岩石灰＄999（New Balance官網）

New Balance波鞋穿搭 | #237 燕麥粉 NT2,680～HKD＄672、粉霧藍，#550 甜雛菊、微糖粉 NT3,680～HKD＄922

New Balance波鞋穿搭 | #237 燕麥粉 NT2,680～HKD＄672、粉霧藍，#550 甜雛菊、微糖粉 NT3,680～HKD＄922（New Balance官網）

夏日女孩們的穿搭必具清爽的元素，來減少流汗的黏膩感。剛才提及的New Balance BB550 與簡約指標237球鞋聯手推出四款莫蘭迪配色鞋履，包含550「甜雛菊」、「微糖粉」、237「粉霧藍」及「燕麥粉」等溫柔配色，純白色鞋身以輕甜色系勾勒鞋身，讓皮革與麂皮對砌出層次感。深受文青女生喜愛的237參考70年代復古俏麗風格，結合圓潤簡約的鞋身線條，融入各種穿搭風格和造型。

New Balance波鞋穿搭 | #XC-72 燕麥雲朵藍、淡雅裸藕粉NT3,480～HKD＄872

今年帶來全新色系的 XC-72，以低明度色調營造恬靜氛圍，搭配外觀體現復古未來主義，讓鞋型輪廓更俐落鮮明。首波夏季新色以「燕麥色」為基底，推出兩款迷人的無瑕原生配色— 「燕麥雲朵藍」與「淡雅裸藕粉」。為呼應新色「燕麥色」，IU穿上溫柔知性的米色套裝，給人一種舒適純淨的感覺，非常適合日常穿搭。

New Balance波鞋穿搭 | #XC-72 燕麥雲朵藍 NT3,480～HKD＄872（New Balance官網）

New Balance波鞋穿搭 | #574 山茶栗紅、海鹽奶油、木棉灰和靛青藍 NT2,880～HKD＄722

具指標性的經典國民跑鞋574系列亦媲美以上款式！主打「Worn by Anyone」的理念，New Balance574系列款式有著圓潤流線感的鞋身，側邊搭載最具代表性的「N」字識別，親民百搭的時尚外觀擄獲不同年紀女性的心。

平日出門散步，或者到家附近逛逛，不想費太多心神搭配衣服，卻又不想太過「求其」，該怎麼穿才合適呢？IU這一身造型就最好不過了，以淺色T恤搭配緊身黑色單車褲，配以沉穩內斂的574系列「元祖灰」鞋款就既休閒，又時髦了！