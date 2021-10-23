4款復古「老爹鞋」推薦　adidas、NIKE、New Balance修腿型兼增高

穿來穿去，你還是最喜歡「老爹鞋」嗎？可以一秒增加3-5cm身高的厚底鞋墊、具有修飾腿型的鞋身設計，完全就是所有女孩們的「美腿神器」～近期各家運動品牌又出了讓人難以抗拒的美鞋，現在，就讓小編為你盤點一下吧！



經典不敗的「老爹鞋」容易配搭服飾，一直是長春款，2021下半年還有這4個新款等著你帶它們回家！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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NIKE LAHAR LOW

Nike Lahar Low 採用堅固耐穿的皮革，帶有著山系氣質的鋸齒鞋底，重現在崎嶇越野掀起狂潮的復古版型，全麂皮配搭奶茶色系，就連鞋帶都使用黑×奶茶色的交織設計，讓整體質感更顯優雅與迷人特質。

New Balance W991GL

喜愛NB復古鞋款的小粉絲都知道，他們家的元祖灰配色，真的是永遠的經典不敗啊！而這款英製鞋經典的991型號，其極具大人感的淺泥灰配色，搭載頂級舒適的穿著感受，鞋舌內也帶有 Made in England 國旗織標，充滿超用心的小巧思～不能錯過！

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adidas X9000 L4跑鞋

在白色的鞋身上，染上薰衣草紫、三文魚粉的色塊點綴，adidas的這款X9000 L4跑鞋，有著跑鞋的Boost中底來提供極佳的舒適感與包覆性，俐落的外型又能穿出不一樣的帥氣感。

adidas Originals ZENTIC

最後登場的便是號稱新一代長腿神鞋的ZENTIC，作為OZWORLD專為女性推出的2021全新鞋款，ZENTIC鞋款富有獨特風格與前衛鞋型，巧妙的鞋底與鞋身外觀設計，讓穿上後腿部線條完美拉長彷彿自帶濾鏡，鞋面以多層次皮革與網眼布材質拼接設計而成，增加外觀層次豐富度。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】