COACH經典袋款低至2折！Zalora大減價優惠　精選10款百搭手袋

COACH手袋2022︳有人講求手袋的實用性，每日重重複複用同一手袋也不會膩，但身為熱愛潮流且講求CP值的上班族，一定會把握各大品牌、網購網站的減價優惠，趁機入手不同款式的手袋。近日網購平台 Zalora 推出大減價優惠，其中小資女熱捧的 COACH 也推出低至2折優惠，當中有不少是經典款式，以下為大家精選出10款手袋。



秋冬又是時候給自己一個藉口換手袋！網購平台 Zalora 近日悄悄地推出不同的減價產品，其中COACH的手袋更加低至2折，當中不乏最受歡迎、印上品牌Monogram圖案的款式，還有相機包、馬鞍包這些永不過時的袋款，大家千萬不要錯過。

1. COACH 迷你女士PVC配皮單肩斜挎包（優惠價：HK$ 1,785／原價：HK$ 4,025）

COACH 相機包向來都是小資女最喜歡的袋款，方型的設計十分實用，容量比想像中多，手袋背面設計也有個小小口袋，可以放常用的卡，袋內也設有多個暗格。今次特價款低至接近４折，袋身用上白色配卡其色，袋面印上小小的LOGO，備有粗肩帶，背面低調地印上C字LOGO，適合喜歡素色、單色系百搭手袋的你。

2. COACH 迷你女士牛仔布配皮單肩斜挎手提包（優惠價：HK$ 1,780／原價：HK$ 5,980）

市面上有許多腋下包款式都較為闊身，但長身的腋下包看起來會更輕巧，不怕「轉身」會觸碰到別人。 COACH 這款迷你單肩斜挎手提包，用上活潑的牛仔布配上真皮的設計，袋身印滿COACH Monogram圖案，兩邊備有流蘇的吊飾，展現出波希米亞風格的率性設計，特別適合渡假外出時帶上。

3. COACH女士皮質單肩斜挎手提包（優惠價：HK$ 3,195／原價：HK$ 7,475）

同樣以COACH Monogram圖案為設計主題，這款COACH單肩斜挎手提包較為闊身，看上去小巧，但底部具一定的厚度，容量相對地大，而且這款並不是用C字LOGO，而是換上品牌復古的金屬馬車袋扣，手袋背面設計也有個小小口袋，袋身以卡其色為主，袋邊、肩帶等則用上寶藍色，拼色設計別具時髦感。

4. COACH奧萊款小號女士PVC配皮單肩斜挎包馬鞍包（優惠價：HK$ 1,568／原價：HK$ 4,543）

各大品牌的馬鞍包都深受女性歡迎，半圓袋型的設計也比想像中實用，而且不同牌子都有著細微的不同之處。這款COACH的馬鞍包，在純白色袋身印上品牌Monogram圖案，散發出低調優雅的感覺，特別用了復古的金屬馬車環扣，展現出高貴的一面。

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