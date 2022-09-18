Dior秋冬千鳥格紋手袋登場！小碼Dior Book Tote熱賣款超難搶

【Dior手袋2022︳秋冬千鳥格紋手袋】1948年Christian Dior先生創造了千鳥格紋，及後成為Dior經典美學元素與象徵之一。不論是Dior的服裝、手袋、鞋款，甚至美妝品都可以看到這款美豔的圖騰。今季Dior秋冬手袋不同迷你包款亦紛紛換上輕質緹花千鳥格紋面料，包括：Mini Lady D-Lite 、Mini Dior Book Tote 和 Mini Dior Book Tote Phone Bag。



千鳥格紋近數年都是秋冬不可或缺的熱門圖案，很多女生家中也必備至少一件千鳥格紋的單品。站在時尚尖端的Dior在2022至2023年度秋冬手袋款加入了大量千鳥格款式，令人目不暇給之餘，高貴典雅感也滿分！

Dior秋冬千鳥格紋手袋 | 1. 小碼Dior Caro手袋 $30,000

﻿Dior秋冬千鳥格紋手袋 | ﻿小碼Dior Caro手袋 $30,000（Dior官網）

Dior Caro是以Dior先生的妹妹Catherine Dior於二戰時使用的別名「Caro」來命名的，以黑白色千鳥格紋布料製作，翻蓋設計，配合金屬「CD」旋轉鎖扣設計特別，靈感取自 Christian Dior 香水瓶的別致封口。搭配可拆卸鏈式肩帶設有「CD」標誌鏈環，可以因應個人愛好習慣選擇手提、肩背或斜背。

Dior秋冬千鳥格紋手袋 | 2. 小碼 Dior Book Tote $25000

﻿Dior秋冬千鳥格紋手袋 | 小碼 Dior Book Tote $25000（Dior官網）

Dior Book Tote 由 Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 精心設計，是Dior 美學之典範。此款式能輕鬆收納您的日常必需品，輕便和相對小巧符合時下流行元素。袋身綴以全黑白色大型千鳥格紋主題圖案刺繡，正面刻有「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，展現出Dior標誌性的精巧工藝。手袋更可手提或肩背，非常方便！

▼▼▼【按圖看】﻿其他Dior秋冬千鳥格紋手袋款式。﻿▼▼▼

Dior千鳥格紋New look珍藏版系列。（Dior官網）

▼▼▼【按圖看】除了今季Dior秋冬手袋換上輕質緹花千鳥格紋面料，過往亦曾推出New look珍藏版系列，包括經典的傲姿唇膏、恆久貼肌氣墊粉底及一系列La Collection Privée Christian Dior香薰。▼▼▼