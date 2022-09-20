5個CP值極高的奶油黃色手袋　小CK斜背包、泫雅同款小廢包7百有找

夏天即將步入尾聲，但你依舊可以在每日穿搭中，套上最溫暖、清爽、微甜的「夏日暖陽濾鏡」！



出門前只要多＋一顆彷彿吸飽陽光的「蜂蜜奶油黃手袋」，保證氣色再差也能一秒充滿朝氣（笑），以下妞編輯搜集了各大人氣品牌的最新出品的美包，從背囊、斜背包、鍊條包到小廢包…甚至還有韓國女神御用爆款～

姐妹民不防捉緊夏天的尾巴，揹著最「夏日的暖陽」出門吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2022平價蜂蜜奶油黃手袋推薦

1. SAMO ONDOH

入門或低調派的女孩，先從最小面積開始入手就對了！韓國品牌SAMO ONDOH把爆款翻蓋胖胖包（Flap Mug Bag ）偷偷縮小，打造出全新迷你包款「Flap Mug Bag Mini」，圓圓胖胖的包身、蓬鬆的材質加上馬蹄型的手提包設計，光看就超療癒，性感小野馬「泫雅」也秒PICK成御用包款～（還有珍珠背帶可以搭配，美炸啊）

2. ZARA

暖暖、又軟軟的蜂蜜奶油黃，配上硬挺真皮材質，這咖來自ZARA的單肩手袋完全是約會出遊、上班出差兩相宜，金屬飾扣、鏈條背帶又自帶優雅奢華感，背它上場氣勢輸人不輸「包」！

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3. ROBINMAY

跟姐妹跑咖要夠美，一定要帶上它！ROBINMAY與藝人紀卜心的聯名款「瑪德蓮包」，用清新微糖的蜂蜜奶油口味勾勒出軟挺質感的半圓包型，同時點綴燕麥米色系的「壓克力造型鍊＋琥珀造型立體LOGO」，特殊設計展現獨特質感，另外還加入金色細節，走動之間隱隱散發迷人光芒。

4. CHARLES & KEITH

人氣韓女團ITZY的Joanne也跟上蜂蜜奶油黃了！身上背的就是來自小CK出品的小巧斜背包，特殊的圓弧狀包體設計、雙色琥珀色鍊條背帶，每個細節都超時髦，清新中增添率性個性，只要一顆就是人群中的焦點～

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5. satana

休閒派妞妞也能跟上，satana這款有如棉花般蓬鬆的「蜂蜜奶油黃背囊」太欠買！柔美絎縫QUILTING外型、輕量設計加上可愛配色完全沒有背囊的笨重感，主袋內可放入9.7吋iPad、筆電及隨身物品，兩側附袋則可放入600ml保溫壺與縮骨遮，容量完全可以來一趟中短途旅行，重點是還內建「防潑水材質」！！！

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