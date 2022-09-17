COACH限量手袋連木村光希也大愛　單眼伸脷斜背包、卡片套超盞鬼

今年夏天最可愛！COACH近期推出了可愛的手袋「Coachies」限量系列，將品牌的經典包款化為5位擁有不同個性的萌萌角色，搭配上眨眼、害羞、俏皮的各種小表情，為大家送上包含Rogue 25、卡片套、拉鍊包等一系列不同的款式，而品牌代言人木村光希也是搶先為大家曬出了其中兩款包的搭配～



COACH推出了最新的可愛包款「Coachies」限量系列！

COACH在夏末初秋時推出的「Coachies」限量系列，總共有5款不同的表情角色，包括性感自信、聰明世故的美女Dreamy（萬人迷）、恬靜浪漫又忠誠可靠的Sweetie（小甜甜）、活力積極、總是喜歡帶頭的Sparkie（閃閃星）、愛惡作劇的搗蛋鬼Winkie （眨眼仔），以及擁有特立獨行自由靈魂的Groovie（小怪怪）每一個包款上的表情細節都非常細緻！

COACH Coachies限量系列手袋一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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光希這次選了兩款表情包，第一款就是這個有愛睏半開小電眼的Dreamy萬人迷，在2016年紐約時裝周首次亮相的Rogue包身上，加上了專屬的表情設計，最特別的是搭配上了流蘇掛飾點綴，是Dreamie包款的標誌，除此之外這款包還有Kira小方包以及多層卡片套可以選擇。

第二款則是Groovie（小怪怪），這個包款和其他的Coachies表情包最大的不同就是，Groovie包款上的眼睛部分是由皮帶＋皮帶扣打造，深綠色的包身上搭配桃粉色的可愛微笑，直接拉高了色彩的對比度也完全展現了小怪怪這款包與眾不同的特色！

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除了光希選的兩款之外，還有包身上有一對晶亮大眼、眉毛以及超Q粉色腮紅的Sweetie小甜甜，還有淘氣吐舌頭的眨眼仔跟閃閃星包款，每一款包的個性與表情都非常鮮明，而且包型從大包到小皮件都有得選，喜歡的妞妞們快去櫃上看看吧！

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