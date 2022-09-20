Charles & Keith五大秋冬小廢包、手提包！全新綠松色增時尚格調

秋冬就連手袋都要換季！Charles & Keith 近日也陸續上架了全新的2022年秋冬系列，在上架名單當中不少都是令女生愛不釋手的「小廢包」及手提包，設計很適合外出約會、出席晚宴時帶上，而且選色十分多、價錢相宜，更推出2022秋冬全新的綠松色，能為沉悶的秋冬帶來不一樣的色彩。



奢侈品牌推出的小廢包精緻可愛，雖然價錢比起其他袋款來得便宜，但動輒過千元，甚至接近一萬，令許多不捨得花費太多的上班族卻步，幸好 Charles & Keith 深明上班族的想法，在今個秋冬推出了一系列小巧精緻的手提包、小廢包，去滿足各位女生的慾望，而且還有不少具玩味色彩的設計，令人更加愛不釋手。

Charles & Keith︳1. Ivy 鍊條手提迷你包 (HK$599)

雖然小廢包容量細小，但精巧細緻的設計總會令不少女生著迷。近日Charles & Keith 推出這款「Ivy 鍊條手提迷你包」，以金色釦環襯托皮質手袋，配上可拆卸的長鍊條肩帶，無論是什麼顏色都能與金屬釦相互輝映。

Charles & Keith︳2. Lula 漆皮方釦手提包 (HK$699)

Lula 精緻的小方包型絕對是最百搭、最方便的袋型，它特別用了磁釦開合，使用時更方便，袋面用上漆面PU合成皮，看上去更加時尚、型格。它備有淺灰色、紅色、黑色及綠松色4種顏色，不論哪一種顏色都十分百搭易襯。

Charles & Keith︳3. Gabine 水桶包 (HK$439)

水桶包是很多上班族最喜歡的袋型，這款 Gabine 水桶包看上去細小，但容量比起上兩款手袋大，配上帶有水波紋路的D字金屬釦環，精緻可愛，無論是什麼季節都適合。它備有兩款糖果色，包括「薄荷綠」及「紫羅蘭」，另外還有朱古力及黑色，以及以毛呢編織為主的海軍藍色，十分耐看。

Charles & Keith︳4. Lula 漆皮方釦肩背包 (HK$799)

腋下包早已經是不少女生必備的手袋，今個秋冬Charles & Keith 也推出這款圓潤的「小豬包」，它有可調節的背帶，袋上也有同色方釦為平凡的手袋帶來不一樣的格調。其可調節的背帶大大增加肩背包的實用性，而且具有一定厚度，可以放下不同的物品，絕非一般的小廢包。它同樣用上漆皮為袋面質地，備有黑色、燕麥白（淺灰色）、鮮豔復古紅及全新的綠松色。

Charles & Keith︳5. Ridley 鍊條斜背包 (HK$639)

說到今季最亮麗、最獨特的袋款，就是這款 Ridley 鍊條斜背包。它將最百搭的小方包，揉合天馬行空的設計，大大提升袋款的時髦感，它更備有部分金屬粗鍊條，顯示出獨有的時尚態度。而且最令人驚喜的是它特別有多種玩味色調，包括質感高雅的寶藍色、芥末黃、典雅可愛的桃紅+粉紅，以及最活潑前衛的海洋藍混色。