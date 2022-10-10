CHANEL秋冬5款精選手袋　必搶菱格漆皮方型包、雙C皮革穿鍊腋下包

在巴黎大皇宮（Grand Palais Éphémère）登場的CHANEL 2022/23秋冬高級時裝大秀上，藝術總監Virginie Viard以品牌經典元素斜紋軟呢、漆皮等元素為大家送上的全新的秋冬手袋，此外還有季節感十足的可愛毛毛材質馬鞍包！



這次妞編輯同樣為大家整理5款值得入手的新手袋，超美又欠買！

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1. 斜紋軟呢方包

說到秋冬當然不能少了經典的斜紋軟呢，大秀上可以看到Model背上一款以勃根地紅搭配海軍藍的軟呢格紋手袋，袋身上的斜紋軟呢的面料再加上衍縫的菱格紋設計，結合了兩個CHANEL的經典元素打造，搭配袋蓋上的雙C設計旋鈕開釦，還有包身吊掛的金屬Logo吊牌，袋身上還附有皮革提把增添學院氣息，是一款無論休閒或優雅都適合的手袋；除了長方形的款式外，也有邊方正的小方袋型可以選擇！

2. 漆皮方包

在秋冬除了暖暖的斜紋軟呢面料手袋之外，本季也有以漆皮材質打造的款式，硬挺方正的漆皮袋型，搭配上菱格紋衍縫的袋身，金色的雙C旋鈕開釦在搶眼的漆皮包身上看來華麗又時髦，搭配上的事皮穿鏈＋皮革肩背帶的設計，袋身上同樣有小提把的設計，是一款一看就讓人想打包帶走的手袋。

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3. 斜紋軟呢22包

在CHANEL 2022春夏秀場上初次與大家見面的22包，在今年中型尺寸的款式也加入了斜紋軟呢的行列，鬆鬆軟軟束口設計大袋型換上軟呢的材質，經典的菱格紋也以粗毛呢衍縫打造，看起來更加可愛，很適合喜歡大手袋的妞妞們選擇！

4. 雙C皮革穿鍊肩包

CHANEL腋下包來了！柔軟的羊皮搭配衍縫大菱格紋是CHANEL過去幾季少見到的腋下手袋，袋身上同樣有著仿舊的金色雙C Logo標誌，最特別的是手袋搭配的皮革肩背帶設計是以雙C標誌打造的皮革穿鍊，滿滿一整排的CHANEL Logo奢華又搶眼，重點是容量還很夠喔！

5. 毛毛馬鞍包

秋冬最可愛非它莫屬！這款以勃根地紅的斜紋軟呢面料，搭配同色系的皮革穿鍊以及奶茶色毛毛滾邊設計的手袋，絕對是超適合在秋冬背上身的好選擇，圓弧的袋身造型感十足，而金色的雙C標誌在勃根地紅的軟呢面料上看起來有一種俏皮的高級感。

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