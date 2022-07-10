LOEWE精選7款草編手袋　Ballon水桶袋、Hammock肩背包今夏必敗！

每年只要一看到LOEWE Paula’s Ibiza春夏系列上市的好消息，就知道炎炎夏日近在眼前，該是時候安排度假行程了！



為了能讓大家順利地在度假期間，拍出最完美的打卡美照，我們特別從中精選出7款日曬色草編包，讓你無論是漫步在沙灘上或走進翠綠鄉野間都能成為最美時尚焦點。

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小牛皮肩背提包

出門在外難免會有一些必需品要時時揹在身邊，擁有寬敞袋口的編織托特包能輕鬆裝進，水壺、換洗衣物、涼拖鞋...等旅遊用品，甚至能讓俏麗的時尚媽咪們當作夏日限定媽媽包來使用，輕鬆上肩點亮整體造型。

迷你手提肩背包

最懂文青少女心的LOEWE除了推出好看好裝的巨型托特包（Tote Bag）之外，也有打造尺寸較精巧的迷你包型，但不同於一般迷你包款都以斜背或手拎方式呈現，呼應Anagram原色皮雕的加長皮革肩帶能讓你騰出雙手盡情玩樂。

提花背帶迷你包

想擁有一咖旅行神隊友關鍵全在於選對包型，同時兼具手提、單肩背、斜背功能的提花背帶迷你包，能讓你輕鬆拿取包中物品。雖然尺寸迷你但採直筒型設計，對於外出一定要自備水壺、酒精噴霧的女孩，在容量上絕對綽綽有餘。

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小牛皮編織蜂巢籃

俏皮可愛的蜂巢籃絕對是本季Paula’s Ibiza系列的亮點單品之一，硬挺的小圓筒身內搭帆布抽繩小包，再點綴上醒目的牛皮Anagram Logo和皮革長肩帶，讓你即便只是身著素雅牛仔褲T恤裝扮，也能靠它搭配出滿滿的層次感。

編織帆布肩背包

2022年夏季「老花」依舊大勢，即便是度假限定的草編包也要印滿Anagram Logo！除了在包包正面點綴醒目皮雕之外，內層帆布抽繩袋也不能錯過。Jonathan Anderson以自然風色調來維持異材質拼接的一致性，讓整體包款充滿視覺巧思。

Ballon編織手提包

充滿玩心的LOEWE創意總監Jonathan Anderson，一改過去Ballon水桶包的硬挺皮革輪廓，打造融入俏皮階層式荷葉邊設計的抽繩包。鬆軟編織結構讓整體氛圍更顯甜美慵懶，非常適合用來搭配碎花洋裝或蕾絲鏤空單品。

Hammock肩背手提包

經典Hammock手提包在2022夏季也加入了簍空編織設計，使包包重量變得輕巧、更方便攜帶。同時為了能讓包包能完美穿梭在休閒和半正式的生活場景中，品牌特別在白色小牛皮包面滾上焦糖色邊飾，藉此呼應日曬色草編細節。

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