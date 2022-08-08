王妃凱特4款大愛手袋品牌　Grace Han小眾精緻　Mulberry百搭耐用

英國凱特王妃絕佳衣品一直深獲全球粉絲喜愛，擅長混搭平價與精品服飾的她，每次的穿搭行頭也成為大家關心重點，相較於價格高昂的精品手袋，她更偏好價格親民的平價小眾品牌！



順帶一提～她非常愛用國貨，幾乎都是英國出品，這回～我們就來認識一下凱特王妃的愛包品牌吧！

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Grace Han

第一個要介紹的，就是Grace Han啦！雖然是英國品牌，但是！Grace Han卻是由台灣設計師創立的唷～自從在2020年出現在凱特王妃穿搭中後，就常常看到她拎著Grace Han出席各個活動！補充一下，凱特王妃拿的Love Letter包款（情書包），也立刻成為品牌的熱門搶手包！再來一個小爆料，Grace Han其實是王永慶的孫女、王文洋女兒喔～

Mulberry

英國品牌Mulberry也是凱特王妃的個人愛牌，專精在皮件的製作的他們，極佳的手感、簡約俐落的線條，凱特王妃就有好幾只來自Mulberry的包包，例如黑色和白色的手拿包、藕粉色的WOC、紅色鱷魚壓紋鍊條包，換算成港幣，包包們的價位多落在2萬元內。

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DeMellier

為英國小眾品牌的DeMellier，它們家的包包都是由西班牙工匠手工製作，精選來自來西班牙和義大利的上等皮革，俐落的線條搭配時髦的外觀，加上品牌提倡 A Bag, A Life 的回饋計畫，賣出一個包包就會把部分收益捐作慈善機構，兼具外型和公益的優點，也讓凱特王妃直接愛上，她就有收了焦糖棕的NANO MONTREAL 真皮梯形迷你肩背包，品牌的售價落在2-6千元港幣。

Aspinal

英國品牌Aspinal，結合知性幹練與優雅氣質，在2008年推出Mayfair包款後，即成為不少皇室成員和名人所鍾愛品牌之一，凱特王妃入手的款式正是Mayfair包包，黑色的鱷魚壓紋配上金扣，就多次出現在她出席公開活動的造型中～

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Tusting

英國百年皮件品牌Tusting，以手工製聞名的他們，一直維持傳統的方式來鞣製皮革，所以它們家的包包始終自帶一股手作的樸實魅力，凱特王妃就選擇入手他們的迷你Holly包和Tusting Explorer 系列帆布旅行袋，先前外媒就報導過，凱特王妃光是這兩顆包包就拿了超過10年，可見他們有多耐用兼經典不退流行。

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