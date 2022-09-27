Gucci雙生之境找來68對雙胞胎走秀掀話題 小精靈現身暗藏原因

米蘭時裝周｜意大利作為不同奢侈品牌的來源，每逢時裝周都會引起不少話題，但各大品牌要突圍而出，除了要靠設計取勝之外，還需要在時裝秀上引起話題，為大家帶來耳目一新的表演。在上星期舉行的 Gucci SS23 時裝秀上，找來68對雙胞胎走秀，成功在時尚界洗版，但原來設計背後的理念是與設計師的成長背景有關。



Gucci找來68對雙胞胎演繹「Gucci Twinsburg」系列。（Gucci官網）

Gucci 曾經在 2020 年退出一年兩季的時裝周，過去兩年獨自舉辦時裝秀。在今年的2月Gucci 正式回歸2022秋冬米蘭時裝周後，曾為大家帶來令人瘋狂搶購的Adidas聯乘系列，也在魔幻鏡面世界中發表最新 Exquisite Gucci 系列，令品牌再掀起話題。這次 2023 春夏米蘭時裝周上，Gucci 找來68對雙胞胎演繹「Gucci Twinsburg」系列，向大家展現「雙生不等於複製」的概念，也希望透過作品向大家訴說自己的成長背景。

雙生基因是為了創造兩個完全一樣的個體，但事實上他們之間卻存在著難以捉摸的錯位與細微的差異。 Alessandro Michele

在時裝秀中段，中央的簾幕緩緩升起，Gucci Twinsburg 雙生之境系列才正式展開，為觀眾帶來震撼的悸動。另一側伸展台，出現同步的雙胞胎，走到台中間手牽手向前，再各自往兩邊分開。兩個一模一樣的模特兒，穿上同一的造型，宛如鏡像中的自己跳出現實世界般，展現出原生及複製版本的關係，但仔細一看，在一式一樣的造型、妝容上，仍存在著細微的差異，這個也是 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 對「雙生」的理解。

在2022年 Met Gala上 Alessandro Michele 已經與影星好友 Jared Leto 假扮雙胞胎現身。（IG@alessandro_michele）

從小有兩個一樣的母親：彼此完美的化身

Alessandro Michele 分享創作的理念，其實是源自於他的原生家庭：「我是兩位母親的兒子，Eralda 媽媽和 Giuliana 媽媽。兩位出色的女子是一對雙生兒，一個很獨特的存生。她們的穿著與髮型都是同一個風格，總像一面鏡反映著彼此。在我的角度，她們就是彼此完美的化身。」

雙生的本質是充滿魅惑人心的矛盾，令我們體會所見非所想。面對雙生，即便微乎其微，我們也要小心地從中找出不同。我的母親們看似相同，實際上卻是反射和互補的延伸。 Alessandro Michele

Gucci Twinsburg｜Alessandro Michele認為雙生帶來的矛盾，也是其魅力所在。（Gucci官網）

雙生不等於複製 與時裝一樣都是個體

時尚是表達自我的方式，而我們也會隨著大眾潮流，將不同的流行元素應用在自己身上，讓自己追趕得上潮流，但這種模仿不等於複製，因每個人都是獨立的個體。而雙生跟時尚的存在價值相似，雙生不等於複製，在外人眼中看似一模一樣的人，擁有一樣的基因組合，但其實他們也是獨特存在的個體，這就是雙生帶來的矛盾，也是魅力所在。Alessandro Michele 不時以作品去表達「個體」，也深深被「雙生」所吸引，才會衍生出這種理念。

Twinsburg也是向「雙胞胎城市」致敬

「Twinsburg」其實是美國俄亥俄州的一個地方名稱，也被稱為「雙胞胎城市」，因為當地每年也會舉行雙胞胎節（Twins Days Festival），吸引世界各地的同卵雙生、異卵雙生或其他雙生兒到訪。今次這個系列也是向當地的雙胞胎節致敬而命名。

除了雙生系列令人嘆為觀止之外，今次在不同的單品中也不難發現小精靈 Gremlins 的蹤影。Gremlins 其實是於1984年由史蒂芬·史匹柏監製的美國的一部喜劇電影＜小精靈＞中的可愛角色，他只要遇水就會不斷地繁殖出毛球出來搗蛋，但其毛球與本體並不相同，就是呈現出 Alessandro Michele 對於本體及複製體化身的理解，定義「共生」的命運。

今季「GUCCI TWINSBURG」系列繼續以華麗的巴洛克風格為設計靈感，也特別將亞洲、非洲民族風格的流蘇設計，揉合了在不同的臉飾、墨鏡中，加上品牌沿用70年代的剪裁風格、80年代的廓形服裝，整個系列都令人眼前一亮。