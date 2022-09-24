Chanel手袋2022｜斜紋軟呢成今季重點　9大秋冬新款手袋必收！

CHANEL手袋2022｜製造業袋子各大時尚品牌陸續推出秋冬手袋系列，CHANEL今季也推出了不少秋冬手袋款式，作為女生們的Dream Bag之選，今季新款式絕對值得入手一個！其中的細號手挽垂蓋手袋成為今季一大亮點，羊毛斜紋軟呢設計充滿秋冬感，外型結合2大經典袋款設計，時尚得來不失優雅感，CHANEL迷們千萬不要錯過！



CHANEL手袋2022｜細號手挽垂蓋手袋 HKD 31,800

CHANEL於今個秋冬，全新演繹了細號手挽垂蓋手袋！粗花呢是 CHANEL 其中一大標誌元素，被應用到多款 CHANEL 時尚單品之中，2022秋冬系列中亦不乏粗花呢元素！全新細號手挽垂蓋手袋系列，採用了斜紋軟呢製造而成，配合皮革收邊，打造出時尚優雅，而且充滿秋冬感的袋款！

CHANEL手袋2022｜粗花呢是 CHANEL 其中一大標誌元素，被應用到多款 CHANEL 時尚單品之中！（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2022｜全新細號手挽垂蓋手袋系列，採用了斜紋軟呢製造而成，配合皮革收邊，打造出時尚優雅。（CHANEL 官網）

這款細號手挽垂蓋手袋的外型，混合了經典的 Classic Flap Bag 和 Coco Handle 的設計概念，正方袋形設計高貴典雅、實用性高，相信必定會令女生愛不釋手！手袋細節雖然簡單，但依然保留了品牌獨特性，手袋綴有CHANEL金屬皮革吊牌，袋面亦飾有金屬雙C元素，CHANEL迷們千萬不要錯過！

CHANEL手袋2022｜袋綴有CHANEL金屬皮革吊牌，袋面亦飾有金屬雙C元素！（CHANEL 官網）

手袋設有手柄及肩帶，可作手提或肩背使用，方便打造不同的時尚風格，手袋內部亦配有拉鍊隔層袋，有助女生們妥善收藏隨身小物，實用性高並適合各種埸合使用，絕對是今個秋冬必收之選！手袋設有3款顏色可選，每款均各有特性，流露出別具特色的時尚風格。

CHANEL手袋2022｜鏈條手提包 HKD 30,200

除了細號手挽垂蓋手袋外，CHANEL於今個秋冬把斜紋羊毛元素加入到多個袋款之中，打造出各式各樣的秋冬手袋系列，例如這款鏈條手提包，小巧的外型設計正好響應近年興起的小廢包熱潮，酒紅色的選色充滿秋冬感，獨特而不高調，斜紋羊毛配以金色金屬的選料令手袋更顯高雅，成為今個秋冬必入手的小廢包之選！

CHANEL手袋2022｜鏈條手提包 HKD 30,200（CHANEL 官網）

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