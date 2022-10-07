CHANEL秋冬項鍊10大精選　迷你梳、斜紋軟呢心型長頸鍊穿搭超加分

Virginie Viard 接任 Chanel 創意總監一職後，她將性感及青春提筆寫進品牌的優雅之中，今年秋冬她以斜紋軟呢面料為主角，設計出一系列精彩的服裝，除了手袋之外，女人搶著買的服飾珠寶，她亦延續其主題。



小編這次整理出 10 款當季的頸鍊，他們不僅擁有標誌性的 logo，有不少款式更穿上斜紋軟呢外衣，讓頸鍊也能擁有秋冬感。

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心型菱格紋Logo皮穿鍊項鍊

「多層次」是近幾年首飾搭配上的關鍵字，相比於單一配戴，疊戴更能讓造型看起來更完整！這條項鍊以雙鍊的方式呈現加上心型吊墜，讓妳出門不在煩惱項鍊要帶幾條，只有一條就能很有造型。

金屬斜紋軟呢水滴造型皮穿鍊項鍊

斜紋軟呢是本季的重點，Chanel 服飾珠寶工匠在這只項鍊上將布面的材質以特殊的技法處理，將其藏在宛如寶石的水滴狀吊墜中，十字型的排列方式，以及寬版的皮穿鍊，讓這條項鍊看起來酷味十足。

金屬斜紋軟呢水滴墜式長項鍊

小編很喜歡長項鍊延伸頸部線條的視覺效果，這條細緻的皮穿鍊加上水滴吊墜所設計的項鍊，妳拿來點綴在秋冬的高領毛衣外，也可放在一件開襟襯衫裡，它都能成為搭配中的亮點。

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金屬斜紋軟呢十字造型長項鍊

香奈兒女士的生長經歷讓馬爾他十字架成為品牌重要的符碼之一，這款長項鍊便是以此為焦點，讓一條細緻充滿女人味的長鍊也能有率性的一面。

金屬十字水滴造型墜式長項鍊

如果妳是不安於低調的女孩，那這條馬爾他十字項鍊請先 pick 起來，透過靈動感十足的銜接方式，讓鑲有斜紋軟呢的水滴吊墜能服貼於胸前，在穿搭上只要一件低胸簡約的洋裝，就能完美顯現這條項鍊奪目的一面。

斜紋軟呢橢圓頸鍊

Choker是許多酷女孩的首選，這條寬版皮穿鍊的款式，將斜紋軟呢巧妙的鑲嵌在寶石切割的圓形綴飾中，讓布面的圖樣以宛如萬花筒的方式呈現，讓這條Choker可甜可鹽，造型感十足。

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黑色皮革雙C Logo心型長項鍊

近幾年 Chanel 不斷用心型勾起女孩的少女心，這款以皮革面料做設計的長項鍊，帶點率性的氣息，讓酷女孩也想用它來裝可愛。

粉色菱格紋盒型墜式長項鍊

Chanel 的手袋是永遠都是女人慾望清單的第一名，這款長項鍊以像是珠寶盒的迷你包為焦點，並以亮眼的霓彩色澤呈現，超可愛的外型哪個女人能跟它say no?

斜紋軟呢格紋心型長項鍊

延續斜紋軟呢以及近期品牌長線的心型符號，這款格紋配色的吊墜，充滿手感的設計，讓一條項鍊也能擁有秋冬的氣息。

梳子造型Chanel字樣長項鍊

想要一條能幫妳兼顧髮型的項鍊嗎？那這個梳子造型的長鍊是不是已經抓住妳目光？可愛的配色加上別緻的造型，就算不拿來梳頭也能是穿搭的亮點。

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