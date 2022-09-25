ZARA秋冬季上班穿搭推薦　15件西裝褸、長褲、上衣$100起

【職場／上班穿搭】女生在進入職場後，上班穿搭都成為了每天早上要煩惱的事，當中，不少女生都會於ZARA入手上班服飾。近日，ZARA就推出了2022秋冬季「OFFICE OOTD」上班服飾系列，當中包括西裝外套、長褲、裙款等服裝，最平只需$100起就可以入手各款上班服裝。



職場女性想提升氣場及干練感，西裝外套絕對是必備的時尚單品。今年的秋冬季，ZARA推出了多款西裝外套，除了有淨色款外，還有細條紋等款式，而剪裁及版型上亦有修腰、寬鬆等設計。若天氣寒冷時，亦可選擇入手大衣，既保暖又不失氣場。

▼▼▼【按圖看】ZARA上班穿搭│精選西裝外套、大衣推薦▼▼▼

另外，褲款及裙款亦是重要一環。褲款方面，除了一般版型的西裝褲，亦可入手時下十分流行的闊腳西褲，不但穿著上更為舒適，而且更顯時尚。其他選擇則有褲裙、連身裙等款式，風格簡約大方。

▼▼▼【按圖看】ZARA上班穿搭│精選褲款及裙款推薦▼▼▼

上衣方面，想衣著較正式的就可以選擇襯衫，當中有寬鬆、短版等不同設計。如不喜歡襯衫想悠閒一點亦可以選針織衫，不但保暖度十足，而且夠時尚，Casual Friday後下班消遣就最適合不過。

▼▼▼【按圖看】ZARA上班穿搭│精選襯衫及針織衫推薦▼▼▼