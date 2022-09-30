UNIQLO秋冬2022｜7款外套功能、時尚兼備　超輕型薄羽絨必收！

UNIQLO秋冬2022｜秋冬將至，又是時候入手外套準備迎接新季了！UNIQLO推出了全新外套系列，品牌透過多樣化的款式與剪裁，帶來多款功能性與時尚感兼備的外套單品，為大家的秋冬穿搭增添層次感，部分款式更是男女通用，大家可跟男友一同入手，打造時尚、休閒的情侶裝！立即看看UNIQLO 2022秋冬外套系列！



UNIQLO秋冬2022｜抗UV可攜式連帽外套 HK$249

UNIQLO 的皇牌商品抗 UV 可攜式連帽外套設抗UV功能，今季亦增添了跣水耐用功能，亦改良至較硬挺的布料，特別適合秋日戶外活動時穿著！加上外套透薄及易於收納，方便在氣溫不穩定的日子收在袋中隨時穿著。外套設計充滿休閒感之餘亦不失時尚感，簡單配襯T恤、牛仔褲，便能輕鬆打造隨性造型，享受極致舒適感！

UNIQLO秋冬2022｜抗UV可攜式連帽外套 HK$249（UNIQLO）

UNIQLO秋冬2022｜MA-1 外套 HK$399

每逢秋冬，女生們總在尋找一件集多種功能於一身的外套，而 UNIQLO 這款 MA-1 外套絕對是大家的必買之選！MA-1 外套具備跣水、防風、保暖等功能，有助對應各種氣候，加上設計簡約容易配搭，短版設計適合配搭合身造型，亦能令身形比例更好看！MA-1 外套男女均適合，亦設有多種顏色可選，大家可跟男友一同購買，打造時尚情侶穿搭！

UNIQLO秋冬2022｜MA-1 外套 HK$399（UNIQLO）

UNIQLO秋冬2022｜超輕型薄羽絨外套 HK$499

UNIQLO的超輕型薄羽絨外套可說是每年冬季必買時尚單品，品牌於今季推出全新設計款式！薄羽絨採用柔軟、透薄質料，作為外套或內搭穿著也可以，外套更可以收入收納包之中，方便隨時隨地攜帶，十分方便！商品亦有多款顏色可選，除了最百搭易襯的黑、白、藍色之外，亦推出多種充滿時尚感的配色，致力讓大家塑造與眾不同的秋冬造型！

UNIQLO秋冬2022｜超輕型薄羽絨外套 黑色 HK$499（UNIQLO 官網）

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