轉季斷捨離｜3個步驟精簡衣櫥　改囤積舊物習慣　騰出空間置新裝

入冬換季是一個很好的轉捩點，不僅表示你已經完成一季的努力，更能以服裝換季做一個總結，如果你也想重新出發，你可以先以下幾步開始斷捨離，再購入當季衣物前。



完整以下清單，再購入就能免掉錯買或多買的服裝喔！

轉季的斷捨離法則，3個步驟，留下屬於你的生活空間！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Step1：留下那些你常穿的夏季服裝

首先，把夏季服裝收起來前先整理一輪，你一定會發現這個春夏會穿的就那幾件，很少穿或根本不會穿的就可以先處理掉了，不然囤積了一年，再拿出來又要整理一次，也能省下次整理的時間。

Step2：挑出喜歡的秋冬衣物

整理秋冬服裝時，你可以開始想像這季還想穿哪些服裝，哪些顏色是這季依舊流行的？哪些款式是穿起來合身好看的？每一個人都會有考量的點，你可以列出3個條件，例如：依舊喜歡的服裝、基本款、質感好，符合所有條件的就可以留下！

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Step3：統整你對服裝的喜好

整理好夏季和秋冬的服裝後，你會發現對於自己常穿的服裝有些心得了，這個時候你可以再看看這季需要補哪一些流行款，可以設定一個「當季購買上限」，不論預算或件數，讓自己有限制的可以學習取捨，購買前也能列出符合你常穿服飾的幾項特點，讓自己有一個評估的標準，讓購買服裝會經過審核，再次整理時也就不會那麼困難了。

這是一個好的循環，當你完成每一個步驟就能邁入極簡，也會更了解自己需要的服裝是哪些款式，日後購買衣服就會有方向依循，不再直覺盲購，就能留下生活空間細細享受。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】