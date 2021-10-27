斷捨離｜手袋重到似擔泥？3個理由讓你摒棄不安　換上小包一身輕

檢視一下，每回出門會帶哪些物品？其中，又有哪一些是必備的、哪一些卻從來用不到？



為求安全感，我們早已習慣「做足準備」；學生時期考試前將課文背得滾瓜爛熟、進入職場在洽談客戶前不斷修正proposal、當了父母後努力熟悉所有育兒新知…...這種「現在準備好，不怕臨時抱佛腳」的精神，儼然已成為人類骨子裡強韌的性格。然而，當換個角度觀察，許多時候不免也有「準備過足」而產生意外困擾或者不必要的情形；回到上述所說的隨身物品，為了「裝滿安全感」勢必要選擇大包包，即便如此，近幾年各大精品、品牌反而推出越來越多小包設計款，究其原因，或許正跟社會意識與態度觀點的轉變有關！

「斷捨離」意識日趨強烈

「有捨才有得、有得必有失」是恆古不變的道理，與現今社會所提倡的極簡主義、斷捨離，有著異曲同工之妙的呼應。當捨棄容量充足的大包，為了讓有限的物品能被放入小包中，我們自然而然會審視有哪些東西是隨身必備的，透過深入的剖析、思考，判斷這一趟出門會使用到的東西之餘，也能明確理解外出的「目的性」。

當然，也不是要為了揹上小包，就什麼都不帶，更不是要盲從斷捨離的目標，讓自己變成「空無一物」的代表；小包象徵的是一種意識，當我們有能力歸納包包內的物品時，同時也代表著得以從一般的小事裡，建立並創造清晰的邏輯力和觀點。

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「多餘」雖能安心，但多半皆為「困擾」

打個比喻來說，會揹大包包的人，莫過於是害怕出門時，會突然遇上突如其來的「危機」。例如，原本艷陽高照天氣可能突然下起磅礡大雨，所以一定要帶傘；原訂下班後直接回家客戶卻突然安排聚餐，所以一定要帶化妝袋；不曉得會不會突然外出害怕沒水喝，所以隨身攜帶的保溫瓶……種種不確定因素，造成包包的容量需求越來越大，負擔也隨之變重。

事實上，關於上述的情境，這些困境時常發生嗎？一個月、甚至半年，曾經發生過幾次呢？有時候，看似能讓我們安心的物品，反而會在無形間成為困擾的來源。況且，倘若當下真的有相關需求，在公司借把傘、買枝瓶裝水也不至於太困難吧？

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小而精緻，現在起做個有亮點的人

以時尚、流行的層面來看，為什麼小包會漸漸受到矚目呢？明明裝不了什麼東西，姊妹們還是對它愛不釋手？

不得不說，小包有一種精巧、精美的精緻感，這點是在大包上很難呈現的！一個包款，從揹帶、包體、顏色搭配，到細部的拉鍊、外觀等小細節，透過不同品牌、設計師，呈現多元的風格，同時也代表時下女性的多變。換言之，正因為小包能凸顯自我，所以在穿搭領技巧上，便是缺一不可的時尚配件，即使穿得再簡單，包包對了，整個人看起來就是風采十足，展現自信的態度！

下回出門，試著整理一下包包內的物品，或是直接換一個小包吧！也許，剛開始會不太習慣，甚至感到不自在、沒有安全感，但漸漸地，無論是從時尚搭配或者相對便利性的角度來看，你絕對也會開始深深地對迷你包款著迷。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞 洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】