極簡主義讓你活得更幸福！3個原因令你摒棄無止境地追求物質生活

「極簡主義」的生活能讓人更快樂嗎?擁有的越少,就會越幸福?一份發表在正向心理學期刊(Journal of Positive Psychology)的實證研究回顧表示:對,是真的。自願用簡單的方式去生活,有比一般人更多的幸福可能。



1. 金錢買得到幸福嗎?注意腳下的「享樂跑步機」

引用 Benjamin Franklin 的話:「金錢無法使人快樂,永遠不會。它的本質中沒有會產生快樂的東西。」Joshua N. Hook 與他的研究團隊指出,當收入能幫助滿足個人基本生理需求時,它會對幸福感產生很大的影響,但對於富裕的人來說,額外的收入對幸福感的影響卻微乎其微。以心理學中「享樂跑步機」(Hedonic Treadmill)的概念來說,人類會「適應」當前的幸福與快樂,往前繼續追尋慾望,永遠不會滿足──我們也會適應增加的財富,不會有物質慾望完全獲得滿足的一天。

2. 「極簡生活」使你幸福的 3 種可能原因

極簡主義──或我們說「簡單生活」(simple living),一般來說是著重於降低物質、消費與財富的累積,以根據自己的目的有意識地生活,達到精神層面的富足。Hook 和團隊回顧了 23 項極簡主義與幸福感之關聯的研究,認為「自願性的簡單生活」與幸福感之間有一致的正相關關係。研究團隊歸納出這些「幸福原因」的 3 種潛在可能:

1. 控制消費慾望:因為當消費慾望不能滿足時,會產生焦慮、憤怒、沮喪等負面情緒。

2. 替代了物質主義的價值觀:團隊指出,研究一致發現物質主義的價值觀與幸福感呈現負相關。自願性的簡單生活,也許能以其他價值觀去取代物質主義的價值觀。

3. 心理需求的滿足:自願性的簡單可能更關注個人的心理需求與內在動機,這些都與幸福感有關。

3. 對於這些族群的影響更大

研究還發現,極簡生活對於某些族群的幸福感影響傾向更大。第一個是低收入者,團隊認為這可以讓低收入者更有效運用自己的財產,去體驗生活的幸福感。第二是較年長的人,團隊認為,年輕人通常更傾向追求財富與物質,而中老年人已嘗試過累積財富,但意識到這不會帶來更多的幸福感,或已經生活安穩,所以透過自願性的極簡去追求其他的幸福可能。第三是「自願的人」──如果你並不認同簡單生活的價值觀,是「被迫簡單」,那麼當然不會帶來幸福感。

4. 所謂「美國夢」可能真的只是夢

回顧這些研究,Hook 和他的團隊表示這還是有侷限性的,儘管大多數研究都顯示自願簡單與幸福感有正相關,但這並不能明確地得出因果關係。在結論裡,團隊指出普遍的研究中,自願的簡單性與幸福感始終呈正相關,「許多人,至少西方文化已經相信的『美國夢』──積累更多財產會帶來更多的幸福感──這樣的『夢』並沒有得到心理學研究的支持。物質主義並沒有持續帶來更快樂、更令人滿意的生活。」

資料來源:Hook, J. N., Hodge, A. S., Zhang, H., Van Tongeren, D. R., & Davis, D. E. (2021). Minimalism, voluntary simplicity, and well-being: A systematic review of the empirical literature. The Journal of Positive Psychology, 1–12.



