斷捨離｜收納第一步捨棄2年沒穿衣服　4大減物法則打造迷你衣櫃

認證收納師 Sharon Lam 於東京遇上「斷捨離心理學 & 整理收納法」,2016 年回港後開始實踐極簡生活,放下對物品的執念,Sharon 感到前所未有的身心舒暢,全心開創屬於自己的收納事業,3 年間整理超過 200 個家庭,捨棄逾 5000 袋贅物。以下內容節錄自《極簡舍物生活》,Sharon 分享如何應對最難斷捨離的物品——衣物。

美國有一個很流行的衣櫃減物活動,名為「Project 333」,意思即是每3個月衣櫃內只有33件衣服,每一季更換一次。發起人時尚達人蔻特妮卡佛(Courtney Carver)提倡「Simple Is the New Black」,簡約永不過時。

調查顯示,從2014年起,全球每年生產的衣服,超過1000億件。但其實大部分衣物都只是儲藏在衣櫃內,日常生活真正需要的衣物只有百分之二十。多餘的衣物不單佔據居住空間,而且會虛耗金錢、時間,更令生活加添無形的壓力。

要打造迷你衣櫃(Capsule Wardrobe),簡單來說,核心是:

●每件衣服都令自己真正快樂,穿起來充滿自信 ●把時間軸設定為「現在」,只留下適合「現在」的你的衣服 ●衣物只佔衣櫃70%空間,30%留白 ●捨棄已破爛但一直沒有修補、已變黃、品質差劣及過去2年沒有穿的衣服

減物法則:適合「現在」的自己

很多人誤以為收納的第一步是「收納」,但其實正確的步驟是先「減物」。日本收納達人近藤麻理惠於《怦然心動的人生整理魔法》中提出,先把「全部」衣服(對,是全部!)通通拿出來放在床上或地下,逐一拿起,只篩選出令你「怦然心動」的衣物。「怦然心動」的概念對於初學者來說會有點抽象,簡單來說,可以從以下四個問題入手:

●我穿上去,會有自信嗎? ●該衣物會否凸顯自己的美態,例如有修身效果? ●該衣物適合「現在」自己的風格嗎? ●衣物有沒有污漬、變黃、霉臭味、汗味或脫了一粒衫紐?

符合生活習慣及角色

先問自己:你是誰?到底你是一位OL(Office Lady)、家庭主婦、經常去健身室或出席晚宴的人?因為不同角色所需要的衣服種類及數量也不同。然後還需考慮,你每個星期會洗衣服的次數。以我為例,由於已斷捨離五年,所留下的衣物只是原來的10%,所以每星期三及六都會洗衣服一次,務求有足夠的衣服應付每星期所需。值得一提的是,我原本最討厭的家務就是洗衣服,因為要清洗、曬乾、摺疊及熨燙等等,需要耗費很多精力及時間。但是,由於斷捨離後衣服減少,洗衣服變成了一件非常簡單容易的事情。

留下的衣服最好是能夠有不同的配搭,以應付不同的場合。例如,純黑色或白色的長褲,既適合日常工作,亦可當smart causal參加晚餐聚會等。

(《極簡舍物生活》書本封面)

書名:《極簡舍物生活》 作者:林翠君Sharon Lam,Home Therapy香港上門收納服務創辦人,擁有日本收納專業認證。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】